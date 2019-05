Diretta FeralpiSalò Pordenone/ Streaming video e tv: grande chiusura (Serie C)

FeralpiSalò Pordenone, diretta dall’arbitro Maria Marotta della sezione Aia di Sapri, è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie C, nel girone B. L’appuntamento è fissato alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, presso lo stadio Lina Turina di Salò. Senza dubbio FeralpiSalò Pordenone sarà il big-match dell’ultima giornata, classifica alla mano, anche se magari saranno altre partite ad avere la posta in palio più importante. Per la FeralpiSalò resta da definire se il piazzamento finale sarà il terzo oppure il quarto posto (balla l’esenzione da un turno in più all’inizio dei playoff), dopo la vittoria nel derby lombardo col Renate che ha portato i bresciani a quota 61 punti. Il Pordenone invece ha vinto con la Giana Erminio sette giorni fa e quel successo ha dato ai friulani la matematica certezza della prima promozione in Serie B della loro storia: adesso non resta che festeggiare lo storico traguardo, dando vita a una bella partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di FeralpiSalò Pordenone; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ PORDENONE

Leggiamo adesso quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di FeralpiSalò Pordenone. Modulo 4-3-2-1 per i padroni di casa di Domenico Toscano, che dovrebbe dunque schierare De Lucia in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Legati, Magnino, Giani e Contessa; quanto al centrocampo, i tre possibili titolari sono Scarsella, Pesce e Guidetti, mentre sulla trequarti agiranno Maiorino e Vita in appoggio all’Airone Caracciolo, perno dell’attacco. La replica di Attilio Tessier dovrebbe prevedere il 4-3-1-2 per il Pordenone capolista: Bindi in porta e davanti a lui difesa a quattro con Semenzato, Barison, Bassoli e De Agostini; a centrocampo Misuraca, Burrai e Gavazzi, poi Berrettoni trequartista in appoggio ai due attaccanti Candellone e Ciurria, sempre che non ci sia invece più spazio per le seconde linee.



