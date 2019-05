Diretta Fermana Sambenedettese/ Streaming video e tv: il derby marchigiano (Serie C)

Fermana Sambenedettese, diretta dall’arbitro Federico Longo della sezione Aia di Paola, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, come tutte le altre partite in programma nella trentottesima e ultima giornata del girone B di Serie C. Appuntamento dunque allo stadio Bruno Recchioni di Fermo per questo derby marchigiano: Fermana Sambenedettese mette di fronte le due formazioni che sono appaiate a quota 47 punti in classifica, entrambe ormai certe della partecipazione ai playoff, ma con il piazzamento da definire, perché potrebbe essere l’ottavo, il nono oppure il decimo posto. Nella scorsa giornata la Fermana ha perso a Monza con un netto 3-0 ed è stata raggiunta dalla Sambenedettese che invece ha vinto per 3-1 contro il Gubbio conquistando i playoff, ma oggi pomeriggio il fattore campo potrebbe di nuovo far pendere la bilancia (e la classifica) in favore della Fermana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fermana Sambenedettese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA SAMBENEDETTESE

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fermana Sambenedettese. Per i padroni di casa di Flavio Destro ipotizziamo un 4-3-1-2 con Valentini in porta; davanti a lui difesa a quattro con Maloku, Sarai Puttini, Scrosta e Sperotto da destra a sinistra; a centrocampo un terzetto composto da Fofana, Giandonato e Misin, infine il trequartista Zerbo in appoggio ai due attaccanti, Lupoli e Malcore. La replica della Sambenedettese di mister Giuseppe Magi dovrebbe invece prevedere il 3-4-1-2 con Fissore, Biondi e Celjak davanti al portiere Sala in una retroguardia a tre, poi a centrocampo i mediani Gelonese e Signori e i due esterni Rapisarda a destra e D’Ignazio a sinistra, infine Ilari sulla trequarti in appoggio alle due punte, Stanco e Di Massimo.



