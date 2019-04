Diretta Fiorentina Juventus donne/ Streaming video e tv: finale Coppa Italia

Fiorentina Juventus donne sarà diretta dall’arbitro Costanza, e si gioca alle ore 12:30 di domenica 28 aprile: siamo allo stadio Ennio Tardini di Parma, campo neutro dove viene assegnata la Coppa Italia femminile 2018-2019. Le campionesse in carica contro la squadra che ha vinto gli ultimi due scudetti: promette di essere una partita esaltante che si potrebbe risolvere anche ai calci di rigore, di cui abbiamo avuto un antipasto nella Première dell’Allianz Stadium (vittoria per 1-0 delle bianconere) e che mette a confronto le due squadre più competitive del calcio femminile, almeno allo stato attuale. La Juventus si è qualificata alla finale eliminando il Milan, che da questa stagione ha acquisito i diritti del Brescia; la Fiorentina ha invece fatto fuori la Roma. Sarà anche la sfida tra due allenatori come Rita Guarino, che ha segnato e vinto tanto da giocatrice, e Antonio Cincotta che ha lavorato praticamente sempre a livello femminile; ora però mettiamoci in attesa della diretta di Fiorentina Juventus donne andando a valutare quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus donne sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Serie A (numero 202 del vostro decoder) con la possibilità aperta a tutti gli abbonati di seguire la finale di Coppa Italia anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS DONNE

Per Fiorentina Juventus donne, Cincotta valuta il consueto 4-2-3-1: dubbi sul portiere con il ballottaggio Ohrstrom-Durante, sulle corsie laterali giocheranno invece Guagni e Philtjens con la coppia centrale che sarà formata da Agard e Tortelli. In mezzo al campo la qualità di Parisi unita alla capacità di piazzamento e interdizione di Breitner, un passo più avanti Bonetti che sarà accompagnata da Clelland, praticamente certa del posto come esterno a sinistra, e presumibilmente Adami che dovrà però vincere la concorrenza di Vigilucci in un testa a testa che il tecnico risolverà all’ultimo. Davanti, naturalmente, ci sarà Ilaria Mauro alla quale saranno chiesti i gol del titolo. E’ 4-3-3 per la Juventus, che al posto dell’infortunata Cecilia Salvai farà giocare Ekroth: la svedese sarà in coppia con Gama davanti a Giuliani, Sykora o Hyyrynen a destra mentre dall’altra parte ci sarà Boattin. Al centro del campo Martina Rosucci, rientrata a breve dalla rottura del crociato, contende il posto a Cernoia mentre Pedersen e Galli ci saranno; Bonansea e Girelli a servizio di Aluko in un modulo che potrebbe anche diventare un 4-2-3-1 in fase di spinta.



