Diretta Fiorentina Juventus Primavera/ Streaming video e tv: viola favoriti

Fiorentina Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione Aia di Fermo, è un anticipo valido per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 di oggi pomeriggio, venerdì 26 aprile 2019, per una partita sempre affascinante, in qualsiasi categoria abbia luogo. Fiorentina Juventus Primavera vede in questo momento favoriti i viola, che hanno da poco vinto la Coppa Italia di categoria e occupano il quarto posto in classifica con 45 punti, ex-aequo con la Roma. Considerando anche il fattore campo, ecco che la Fiorentina è sicuramente avvantaggiata su una Juventus Primavera che sta vivendo una stagione piuttosto deludente. I giovani bianconeri una settimana fa sono stati travolti in casa per 0-5 dall’Empoli e sono ottavi con 34 punti in classifica, dunque ad oggi sarebbero fuori anche dai playoff. Rialzarsi sul campo della Fiorentina non sarà evidentemente facile, ma la Juventus non può più sbagliare se vorrà rientrare fra le prime sei…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Fiorentina Juventus Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 17.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni attese per Fiorentina Juventus Primavera. Modulo 4-3-3 per i viola di Emiliano Bigica: Ghidotti in porta, Pierozzi terzino destro, Gillekens e Antzoulas difensori centrali e Simonti a sinistra; nel terzetto di centrocampo i possibili titolari sono Hanuljak, Lakti e Meli, mentre il tridente potrebbe vedere Simic e Koffi ai fianchi della prima punta Kukovec. Francesco Baldini deve ripartire dopo una batosta, disegniamo il 4-3-3 anche per i bianconeri: in porta Loria, protetto dalla difesa a quattro con Rosa, Capellini, Gozzi e Anzolin; in mediana invece i titolari dovrebbero essere Portanova, Morrone e Mohamed Ahamada, ecco poi gli esterni Kaly Sene e Olivieri in appoggio al centravanti Petrelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA