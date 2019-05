Diretta Fiorentina Milan/ Streaming video DAZN: rossoneri per il 4^ posto (Serie A)

Fiorentina Milan, partita diretta dal signor Mariani e in programma sabato 11 maggio alle ore 20.30, sarà una delle sfide nel calendario della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Appuntamento cruciale per i rossoneri che tra mille difficoltà hanno battuto il Bologna in casa nel posticipo di lunedì scorso, riagganciando la Roma al quinto posto in classifica e mantenendosi a -3 dall’Atalanta quarta, continuando dunque a sperare nella qualificazione alla Champions LEague. Con Paquetà squalificato, il caso Bakayoko da gestire e tante problematiche da affrontare, Gennaro Gattuso trova un Vincenzo Montella (di cui ha preso il posto sulla panchina rossonera, un anno e mezzo fa) comunque altrettanto in crisi, con i viola che con la sconfitta di Empoli si trovano a tre giornate dalla fine del campionato ancora senza la salvezza matematica in tasca: cercheranno un sussulto d’orgoglio contro un Milan che però dalla sua non può più sbagliare per l’Europa, non rischiano realmente ma la situazione di classifica è emblematica della stagione di una società che aveva approcciato il campionato con ben altre basi e premesse.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Fiorentina Milan non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Fiorentina Milan, sfida che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Padroni di casa schierati da mister Vincenzo Montella con un 4-3-3 con in campo dal primo minuto Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel. Risponderà il Milan di Rino Gattuso, che sarà senza lo squalificato Paquetà e dovrebbe rinunciare a Bakayoko, con un 4-3-3 e questo undici titolare: Gigio Donnarumma; Abate, Alessio Romagnoli, Musacchio, Ricardo Rodriguez; Kessie, Lucas Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Milan favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro la Fiorentina. Vittoria interna quotata 3.10 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.40 la quota del pareggio e Bet365 propone a 2.40 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.95 l’over 2.5 e 1.80 l’under 2.5.



