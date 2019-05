Diretta Fiorentina Palermo Primavera/ Streaming video e tv: la riconferma siciliana

Fiorentina Palermo primavera, diretta dall’arbitro Luca Angelucci, lunedì 13 maggio 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato Primavera 1. I viola sono scesi in campo pareggiando contro la Roma nell’ultimo impegno disputato (ma ricordiamo la sfida rinviata per maltempo col Genoa) e sono a un punto dai giallorossi terzi. Proveranno a salire ancora in classifica sfidando un Palermo sempre più lanciato verso la salvezza: battendo la Sampdoria in casa di misura i siciliani hanno centrato la loro quarta vittoria consecutiva, portandosi a +5 dal Genoa in zona play out, protagonisti di una rimonta straordinaria che potrebbe garantire ai rosanero la permanenza diretta nel campionato Primavera 1.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Fiorentina Palermo primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 60 di Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito sportitalia.com e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PALERMO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Fiorentina Palermo primavera, sfida della 28^ giornata del campionato Primavera 1. Viola schierati con un 4-3-3 dal tecnico Emiliano Bigica con questo undici titolare: Ghidotti; Ferrarini, Antzoulas, Gillekens, Simonti; Meli, Lakti, Hanuljak; Vlahovic, Simic, Koffi. Risponderà il Palermo con un 4-4-2 disegnato dall’allenatore Giuseppe Scurto e questa formazione: Avogadri; Petrucci, Fradella, Angileri, Gallo; Sicuro, Santoro, Gambino, Rizzo, Cannavò, Birligea.



