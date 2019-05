Diretta Fiorentina Roma Primavera/ Streaming video e tv: le mosse di Bigica in casa

Fiorentina Roma primavera, mercoledì 1 maggio 2019 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per il recupero della ventiquattresima giornata. Viola e giallorossi si giocheranno il terzo posto in classifica, essendo al momento appaiati a quota 46 punti alle spalle di Atalanta e Inter: vincere significherà dunque mettere una seria ipoteca alla miglior posizione nel primo turno dei play off, con bergamaschi e nerazzurri milanesi già avanti di un turno. La Roma arriva più in forma degli avversari all’appuntamento benchè sia di ritorno dal pareggio con l’Empoli, con la Fiorentina che ha vinto solamente una delle ultime 5 partite disputate nel campionato Primavera (ma si segnala il pari con la Juventus).

La diretta di Fiorentina Roma Primavera sarà prevista in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, con la possibilità di vedere la diretta streaming video sul sito sportitalia.com: si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma Primavera. I padroni di casa, schierati dal tecnico Bigica con un 4-3-3, giocheranno con Ghidotti; Ponsi, Antzoulas, Gillekens, Pierozzi, Lakti, Meli, Beloko; Ferrarini, Kokovec, Koffi. Risponderà con un 4-3-3 la Roma allenata da Alberto De Rossi, schierata con Greco; Parodi, Trasciani, Cargnelutti, Semeraro; Bove, Pezzella, Greco; Celar, D’Orazio, Cangiano.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi alla Fiorentina nella sfida interna contro la Roma. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 2.40, il pareggio viene quotato 3.25 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.75 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.67 e 2.14.



