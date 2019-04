Diretta Fiorentina Sassuolo/ Streaming video tv: nulla in palio al Franchi (Serie A)

Fiorentina Sassuolo, diretta dall’arbitro Francesco Fourneau stasera, lunedì 29 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida relativa alla trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Match che chiuderà in posticipo il programma del turno, con la Fiorentina che si avvia ad un finale di campionato piuttosto mesto. Giovedì infatti la squadra allenata da Montella è caduta in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, un 2-1 che ha sbarrato la strada ai viola verso la finale di Roma. Con la zona Europa League lontana ben 13 punti e la squadra all’undicesimo posto in classifica, per la Fiorentina c’è ora da evitare di scendere ancora in classifica. Il Sassuolo è infatti staccato solo due lunghezze dai viola e si giocherà il possibile sorpasso dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo sul campo dell’Udinese. La speranza è che comunque sia un match divertente, dal momento che Fiorentina Sassuolo mette di fronte due squadre che nulla più hanno da chiedere al campionato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) oppure Sky Sport 251 e in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito skygo.sky.it tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SASSUOLO

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Fiorentina Sassuolo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Padroni di casa in campo con Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Dabo, Veretout, Benassi, Chiesa, Muriel, Simeone con il 4-3-3 impostato dal tecnico Vincenzo Montella. Il mister del Sassuolo, Roberto De Zerbi, schiererà la sua squadra con un 4-3-3 con in campo Consigli, Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio, Sensi, Magnangelli, Duncan, Berardi, Babacar, Boga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le principali agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico alla Fiorentina per il match interno contro il Sassuolo. Vittoria in casa quotata 1.72 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.75 la quota relativa al pareggio e Eurobet alza fino a 4.60 la quota per il successo in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati, per Bwin l’over 2.5 viene quotato 1.80 e l’under 2.5 viene quotato 1.90.



