Diretta Foggia Livorno/ Streaming video DAZN: delicato scontro salvezza (Serie B)

Foggia Livorno verrà diretta dal signor Francesco Fourneau, e si gioca alle ore 21:00 di lunedì 22 aprile per la 34^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Sfida delicatissima quella dello Zaccheria: le due squadre infatti condividono la sedicesima posizione con 30 punti, e al momento una delle due sarebbe direttamente in Serie C mentre l’altra dovrebbe comunque giocare il playout. La salvezza diretta si trova a 4 lunghezze; senza la penalizzazione il Foggia centrerebbe già oggi l’obiettivo e invece rischia grosso, soprattutto perchè all’andata ha perso 3-1 e dunque ha bisogno di due gol di scarto per riequilibrare la situazione nella doppia sfida diretta. Complicato: l’ultima volta in cui ci è riuscito era il 19 gennaio sul campo del Carpi. Il Livorno però è in caduta libera: dopo un febbraio-marzo da quattro vittorie e un pareggio (in sette partite) i toscani hanno perso le ultime quattro gare incassando un totale di 11 reti (con 2 segnate) e dunque sono tornati in zona playout. Serve una vittoria ed entrambe, naturalmente nemmeno gli ospiti possono ragionare sul pareggio; mentre attendiamo l’inizio della diretta di Foggia Livorno andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, nell’analisi delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Livorno non sarà trasmessa sui canali tradizionali: la sfida del Tombolato sarà infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per il campionato di Serie B 2018-2019 e fornirà dunque le sfide del torneo ai suoi abbonati, che potranno attivare la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che con una smart tv con connessione a internet sarà possibile installare l’applicazione direttamente sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA LIVORNO

Gianluca Grassadonia affronta Foggia Livorno senza Luca Martinelli: Loiacono favorito per prenderne il posto al fianco di Billong e Ranieri (con Leali in porta), per il resto potrebbe cambiare poco anche se Chiaretti potrebbe scalzare Gerbo e, in questo caso, i satanelli si disporrebbero con un 3-4-1-2 avendo solo due mediani in Deli e Leandro Greco. Sugli esterni ci saranno Zambelli e Kragl, in vantaggio su Galano e Cicerelli; Iemmello e Mazzeo ancora una volta dovrebbero comporre la coppia offensiva, alla ricerca dei gol per la salvezza. Roberto Breda perde invece Valiani: a destra dovrebbe agire Fazzi (favorito su Kupisz), conferma invece per Eguelfi dall’altra parte e centrocampo che sarà completato dalla regia di capitan Luci e il supporto degli interni Agazzi e Rocca. In attacco cerca un posto Murilo, ma eventualmente dovrebbe rimanere fuori uno tra Diamanti e Raicevic; a protezione del portiere Zima giocheranno invece Gonnelli, Matteo Di Gennaro e Boben.

QUOTE E SCOMMESSE

Ecco le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Foggia Livorno: è palese il favore del pronostico assegnato ai satanelli, la cui vittoria vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 1,90 volte quello che avrete investito. Il segno X regola l’eventualità del pareggio e porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte la puntata; questo bookmaker invece ha previsto un valore di 4,25 volte la giocata per il segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno dei labronici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA