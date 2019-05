Diretta Foggia Perugia/ Streaming video DAZN: obiettivi opposti (Serie B)

Foggia Perugia, diretta dall’arbitro Aleandro Di Paolo, sarà l’ultimo posticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie B. L’appuntamento sarà infatti alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 6 maggio 2019, presso lo stadio Pino Zaccheria della città pugliese. Siamo al penultimo turno della stagione regolare e la posta in palio è altissima, anche se per motivi opposti. Foggia Perugia infatti mette in palio punti che per i rossoneri pugliesi sarebbero importanti in ottica salvezza, mentre gli umbri ne hanno bisogno per agguantare un posto ai playoff. Nel turno infrasettimanale disputato il 1° maggio il Foggia ha vinto con la Salernitana, ma in coda hanno fatto tutte bene e di conseguenza la situazione resta critica per i pugliesi; il Perugia invece aveva ottenuto un pareggio contro il Cittadella che non era tuttavia bastato per rimanere fra le prime otto in classifica. Di conseguenza, è facile capire perché stasera Foggia Perugia sarà fondamentale per entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Perugia sarà una sfida trasmessa solamente in diretta streaming video, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che in questo campionato detiene i diritti per tutte le partite della Serie B. Bisognerà dunque collegarsi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match Foggia Perugia via internet; non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PERUGIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Foggia Perugia. Sui rossoneri pugliesi di Gianluca Grassadonia pesa la squalifica di Kragl. Nel modulo 3-5-2 del Foggia dovremmo dunque vedere Martinelli, Billong e Ranieri nella retroguardia a tre davanti a Leali; poi nel folto centrocampo a cinque da destra a sinistra Gerbo, Busellato, Greco, Deli e Cicerelli, infine in attacco i favoriti per comporre la coppia titolare saranno Iemmello e Mazzeo. Quanto al Perugia di Alessandro Nesta, per gli umbri dobbiamo sottolineare la squalifica di Bianco: ci attendiamo un modulo 4-3-1-2 con Gabriel fra i pali, Rosi terzino destro, Mazzocchi a sinistra e i due difensori centrali Sgarbi e Gyomber. A centrocampo Falzerano, Carraro e Dragomir sono i possibili titolari, infine ecco il reparto d’attacco con Verre sulla trequarti in appoggio alle due punte Vido e Sadiq.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ecco cosa ci dicono le quote dell’agenzia di scommesse Snai a proposito del pronostico su Foggia Perugia. Partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,00. Si sale poi a 3,30 in caso di pareggio, identificato naturalmente dal segno X, infine un colpaccio del Perugia varrebbe 3,70 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



