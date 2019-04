Diretta Formula 2/ Gp Baku 2019 streaming video e tv, orario, vincitore (gara-1)

La Formula 2 in diretta torna con il Gran Premio d’Azerbaigian, seconda prova del Mondiale 2019: il circuito di Baku ospita dunque la categoria “cadetta” e potremo vedere in azione sulle strade della capitale dell’Azerbaigian anche tutti i nomi più attesi della Formula 2. Sono tanti i protagonisti che non vediamo l’ora di vedere al volante, da Mick Schumacher al nostro Luca Ghiotto fino all’altro figlio d’arte Giuliano Alesi, figlio dell’ex pilota Jean Alesi, con una citazione anche per la colombiana Tatiana Calderon, tester pure del team di Formula 1 dell’Alfa Romeo, che porta un tocco femminile al Campionato di Formula 2. Come prevede il regolamento della categoria, oggi sabato 27 aprile sarà il giorno di gara-1, quella più lunga e che assegna punteggio pieno per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2: la partenza avrà luogo alle ore 10.00 italiane, quando a Baku sarà già mezzogiorno, considerato il fuso orario.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 10.00 per il Gran Premio d’Azerbaigian di Formula 2 a Baku, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Baku sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP AZERBAIGIAN: I PROTAGONISTI

Verso la diretta Formula 2 del Gp Azerbaigian a Baku, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio in Bahrain. Citazione d’obbligo dunque per il nostro Luca Ghiotto, che al Sakhir aveva conquistato la pole position (che porta punti), un secondo posto in gara-1 e poi una bellissima vittoria in gara-2, portandosi così al comando della graduatoria iridata davanti al canadese Nicholas Latifi, che invece si era imposto in gara-1 giungendo poi terzo in gara-2. I punti sono 37 per Ghiotto e 35 per Latifi, nella loro scia il brasiliano Sérgio Sette Câmara, che con un terzo e un secondo posto si trova a quota 27 punti. Più che buono fu comunque anche il debutto di Mick Schumacher in Formula 2: il figlio di Michael fu ottavo e sesto, raccogliendo così un totale di 8 punti in classifica subito prima di vivere due giorni di test addirittura in Formula 1, al volante di Ferrari e Alfa Romeo. Naturalmente un’attenzione speciale sarà rivolta anche a Baku a Schumi jr.



