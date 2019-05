Diretta Formula 2/ Gp Spagna 2019: streaming video tv, vincitore gara 2 (Barcellona)

La Formula 2 torna in diretta al circuito di Barcellona per la tanto attesa gara 2 del Gp di Spagna 2019, nuovo appuntamento del mondiale della formula cadetta e che già grandi emozioni ci ha regalato nella giornata di ieri con la prima gara, vinta poi da Latifi, con grande vantaggio dei rivali Aitken e Zhou. Non sarà però il pilota canadese il solo protagonista a Barcellona questa mattina, visto che ci attendiamo una grande prestazione da parte del talento italiano Luca Ghiotto. Il pilota di Arzignano infatti ieri ha trovato solo la quarta piazza alla bandiera a scacchi, ma solo dopo un grandioso recupero occorso dalla 17^ piazza. Occhi puntati poi sul volto ben conosciuto di Mick Schumacher, figlio di Michael, campionissimo della formula 1: per ora il giovane talento tedesco non si sta togliendo troppe soddisfazioni nel mondiale della formula 2 ma ogni gara potrebbe essere l’occasione giusta del suo exploit da rookie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 2, attesa oggi per il Gran Premio di Spagna di Formula 2 a Barcellona, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova al tracciato del Montmelò sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2 GP SPAGNA 2019: GLI APPUNTAMENTI DELLA GIORNATA

Dobbiamo quindi ricordare che la tanto attesa gara 2 del Gp di Spagna 2019 per il mondiale di Formula 2 sarà in diretta da Barcellona a partire dalle ore 11.30. Da qui saranno quindi 37 giri fino alla bandiera a scacchi che consegnerà quindi pure gli ultimi punti messi in palio per la classifica del mondiale per questo fine settimana a Barcellona. Ecco quindi che già questa mattina Nicola Latifi farà di tutto non solo per confermarsi dopo le belle cose fatte vedere con la sua Dams, ma pure per confermare ls sua posizione di leader della classifica mondiale. Come però ci insegna la gara di Ghiotto ieri a Barcellona, davvero di tutto può accadere per questo mondiale della Formula 2. Come al solito quindi l’ultima parola l’avrà la pista di ghiotto: che cosa accadrà in questa gara 2 del Gp di Spagna 2019 per la Formula 2?



