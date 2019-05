Diretta Formula E/ Gp Monaco 2019 streaming video tv: orario e vincitore (11 maggio)

Dopo le grandi emozioni vissute a Parigi ecco che la Formula E torna in diretta oggi sabato 11 maggio e 2019 e pure non ci si allontana di molto dalla capitale francese: verrà infatti disputato questo pomeriggio il prestigioso E Prix di Monaco 2019. Si vola quindi nel Principato per disputare il nono atto di questa stagione così entusiasmante della formula E, che ha visto finora otto vincitori diversi in otto prove finora svolte. Difficile però intuire oggi chi potrebbe riconfermarsi nelle strette strade di Montecarlo: i protagonisti che vorranno mettersi in luce sono parecchi, da Robin Frijns, vincitore a Parigi nella precedente gara e leader del Mondiale di formula E al suo primo rivale in graduatoria Lotterer, velocissimo a Roma, senza trascurare Vergne al successo in Cina e Da Costa, che è salito sul primo gradino del podio proprio nel Gp d’esordio della stagione a Dir’iyya. In attesa di scoprire a chi la bandiera scacchi del E prix di Monaco darà ragione andiamo a ricordare a tutti gli appassionati che la diretta della gara di formula E è stata messa in calendario per le ore 16,00 e come al solito durerà 45 minuti più il giro finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP MONACO 2019 DI FORMULA E

Ricordiamo inoltre a tutti gli appassionati che l’E prix di Monaco 2019, nono appuntamento del mondiale di formula E, sarà ovviamente visibile in chiaro su Italia 1 ed inoltre su Eurosport, che per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale della formula elettrica, protagonista nelle strade delle città più famose al mondo. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 16.00 e sarà sia in chiaro su Italia 1 sia su Eurosport 1, canale che è disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare Sky. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video della gara nelle strade del Principato di Monaco, che sarà disponibile per tutti tramite Mediaset Play e per gli abbonati tramite Sky Go oppure il servizio di Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E, E PRIX MONACO 2019: LE CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO.

Proprio come accade in formula 1, la vera insidia nel E prix di Monaco, nono banco di prova del mondiale di formula E in diretta questo sabato dal Principato, sono le strette strade in cui le larghe vetture elettriche dovranno destreggiarsi. Pur non rispecchiando completamente il tracciato che siamo soliti vedere per la F1, il circuito disegnato (e che rispecchia pure quello delle precedenti edizioni dell’E Prix qui a Montecarlo) sarà ricco di insidie. I dati ci ricordano 33337 metri di asfalto con ben 19 curve di cui 13 a destra e 6 a sinistra e ancora una volta l’assenza di alcuni tratti particolarmente caratteristici come quelli del Casino e del Tunnel, ma con un interessante deviazione che dalla Saint Devote porterà i beniamini della formula E diretti alla Nouvelle Chicane. Staremo a vedere chi quindi riuscirà a interpretare alla perfezione questa attesissima prova del mondiale: ci attenderà un nuovo nono vincitore o a qualcuno riuscirà a realizzare la sospirata doppietta?



