Diretta Francia Italia U17/ Streaming video e tv: azzurrini in semifinale (Europei)

Francia Italia U17, partita diretta dall’arbitro ucraino Mykola Balakin, vale come seconda semifinale agli Europei di categoria: squadre in campo alle ore 20:00 di giovedì 16 maggio presso il Tallaght Stadium di Dublino. Nella capitale dell’Irlanda gli azzurrini di Carmine Nunziata, dopo aver battuto di misura il Portogallo, cercano l’accesso alla seconda finale consecutiva: lo scorso anno erano caduti contro l’Olanda che potrebbero ritrovare ancora nell’ultimo atto. Intanto devono superare i sempre insidiosi Bleus, che nei quarti di finale hanno demolito la Repubblica Ceca (6-1); l’Italia arriva a questo appuntamento avendo vinto tutte le quattro partite precedenti, ma così anche la nostra avversaria. Ricordiamo che in caso di parità dopo i 90 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si procederà subito alla lotteria dei calci di rigore che in questi Europei sono serviti alla Spagna per eliminare l’Ungheria. Adesso però diamo subito la parola al campo: in attesa della diretta di Francia Italia U17, valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni della semifinale.

La diretta tv di Francia Italia U17 non sarà disponibile, salvo variazioni di palinsesto: non sarà possibile assistere alla partita sui nostri canali, e non dovrebbe essere disponibile nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili, vi potrete rivolgere al sito ufficiale della UEFA che trovate all’indirizzo www.uefa.com, e sul quale avrete le schede delle nazionali che si affrontano sul terreno di gioco e sulla competizione.

Per Francia Italia U17 Jean-Claude Giuntini si affida al 4-3-3: attenzione in particolar modo ad Aouchiche, autore di 4 gol nei quarti e 9 in tutti gli Europei. Gioca da mezzala, al fianco di Agoume e con Millot che agisce dall’altra parte; davanti invece Rutter fa la prima punta con Lihadij e Mbuku che agiscono ai suoi lati. Pembele e Altikulac dovrebbero essere i due terzini, con la difesa che verrà completata da Matsima e Kouassi che saranno schierati come centrali, a protezione del portiere che sarà Zinga. Nunziata si affida al 4-3-1-2 con cui ha battuto il Portogallo: in porta c’è Molla, con Lamanna e Udogie a fare i terzini e Pirola che con Dalle Mure compone il pacchetto centrale in difesa. A centrocampo capitan Panada si prende la regia, Tongya (matchwinner nei quarti) e Brentan saranno gli interni mentre Sebastiano Esposito dovrebbe fare qualche passo indietro per giocare ancora una volta come trequartista a supporto di Bonfanti e Cudrig. Squalificato Ruggeri: mancherà dunque una buona alternativa sulla fascia sinistra.



