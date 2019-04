Diretta Frosinone Napoli/ Streaming video DAZN: ciociari ormai condannati (Serie A)

Frosinone Napoli verrà diretta dal signor La Penna e, in programma sabato 27 aprile alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I padroni di casa sono ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B, a -10 dal quartultimo posto e con sole 5 partite a disposizione per tentare una rimonta che parrebbe folle soprattutto dopo aver perso una bella occasione in casa del Cagliari, non riuscendo a mantenere il passo delle due vittorie consecutive che avevano riaperto la speranza. In caso di ko, i ciociari potrebbero retrocedere già in questa giornata facendo peggio della loro prima esperienza di sempre nella massima serie, in cui pure non riuscirono a mantenere la categoria, nel 2016. Il Napoli si è fatto sorprendere in casa dall’Atalanta e dopo l’eliminazione dall’Europa League sembra avere scarsi stimoli, ma proverà a scuotersi per difendere in tranquillità i 6 punti di vantaggio sull’Inter terza in classifica; ormai l’unico obiettivo è rimasto quello del secondo posto, un contentino per una squadra che, reduce dallo strepitoso campionato dei 91 punti con scudetto sfiorato, pensava di poter avere un’altra classifica in termine di distacco dalla Juventus e, contro l’Arsenal, ha appunto mancato l’opportunità di prendersi comunque un trofeo prestigioso.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Frosinone Napoli sarà una sfida trasmessa non in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI

Andiamo a leggere in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Frosinone-Napoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Stirpe di Frosinone. Padroni di casa in campo con il 3-5-2 impostato dall’allenatore Baroni, schierati con Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Paganini, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano. Risponderà il Napoli allenato da Ancelotti con un 4-4-2 e questo undici titolare: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Napoli per la vittoria esterna contro il Frosinone. Vittoria in casa quotata 10.00 da Bet365, mentre William Hill fissa a 4.80 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 1.36 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 1.65 per l’over 2.5 e di 2.15 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



