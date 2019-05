Diretta Frosinone Udinese/ Streaming video DAZN: Tudor verso la salvezza (Serie A)

Frosinone Udinese, che sarà diretta dal signor Pasqua e si gioca domenica 12 maggio alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Ciociari ai saluti in un campionato di Serie A che li ha visti retrocedere matematicamente la settimana scorsa con il pari ottenuto sul campo del Sassuolo. Un torneo disputato tutto di rincorsa dai gialloazzurri che non sono riusciti a rimontare il gap accumulato ad inizio campionato, e ai quali non è servito cambiare allenatore (da Moreno Longo a Marco Baroni) per lottare fino al termine con speranze concrete. Per l’Udinese la sfida invece è vitale: dopo aver pareggiato contro l’Inter (risultato in assoluto positivo, ma non per la situazione di classifica) i friulani hanno solo due punti di vantaggio sull’Empoli terzultimo e vedono vicino il fantasma della retrocessione, pertanto hanno bisogno di vincere per evitare guai peggiori.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Frosinone Udinese non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE UDINESE

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Frosinone Udinese, sfida che andrà in scena allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Padroni di casa schierati da mister Baroni con un 3-5-2 con in campo dal primo minuto Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciofani, Ciano. Risponderà l’Udinese di Igor Tudor con un 3-5-2 e questo undici titolare: Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Udinese favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Frosinone. Vittoria interna quotata 5.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.75 la quota del pareggio e Bet365 propone a 1.72 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.83 l’over 2.5 e 1.90 l’under 2.5.



