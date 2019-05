Diretta Genoa Cagliari Primavera/ Streaming video e tv: obiettivi opposti

Genoa Cagliari Primavera, diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione Aia di Lodi, sarà l’anticipo che alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, venerdì 17 maggio 2019, aprirà il programma della ventinovesima e penultima giornata del campionato Primavera 1. Il momento dei verdetti dunque è sempre più vicino e pure Genoa Cagliari Primavera sarà caratterizzata da una posta in palio molto alta. Per quanto riguarda i padroni di casa, il Genoa Primavera è reduce da una sconfitta sul campo della Juventus e con 28 punti ad oggi sarebbe retrocesso, dunque ha estremo bisogno di punti per la salvezza. D’altro canto il Cagliari, che nella scorsa giornata ha pareggiato contro il Napoli, ha 41 punti e insegue il sesto posto che varrebbe l’accesso ai playoff, dunque certamente oggi pomeriggio ne vedremo delle belle, perché entrambe le formazioni hanno bisogno di vincere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Cagliari Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 15.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI PRIMAVERA

Diamo infine uno sguardo alle probabili formazioni per Genoa Cagliari Primavera. I padroni di casa di Carlo Sabatini potrebbero proporre un 4-3-3 con Russo in porta, protetto dalla difesa a quattro composta da Candela, Nije, Dumbravanu e Piccardo da destra a sinistra, poi a centrocampo ci attendiamo per il Genoa il terzetto formato da Zvekanov, Rovella e Karic, infine nel tridente offensivo ecco Ventola e Micovschi ai fianchi del centravanti Bianchi. Max Canzi dovrebbe replicare con il suo Cagliari proponendo uno speculare 4-3-3: in porta Daga e davanti a lui la retroguardia composta da Kouadio, Peressutti, Carboni e Cadili; a centrocampo invece i possibili titolari sono Kanyamuna, Marongiu e Lombardi, infine nel tridente Contini prima punta affiancato da Marigosu a destra e Doradiotto a sinistra.



