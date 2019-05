Diretta Genoa Cagliari/ Streaming video e tv: incrocio salvezza delicato (Serie A)

Genoa Cagliari, in diretta sabato 18 maggio alle ore 18.00 dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Un vero scontro diretto per la salvezza tra due squadre che sembravano qualche settimana fa lontane dalle angosce della lotta per non retrocedere. Addirittura drammatica la situazione del Genoa che ha visto ridursi a un solo punto il vantaggio sull’Empoli terzultimo in classifica. Il Cagliari si trova a +5 sul terzultimo posto ma è comunque a rischio retrocessione nel caso in cui a Marassi dovesse arrivare un’altra sconfitta, dopo quelle subite contro Napoli e Lazio, e contemporaneamente l’Empoli dovesse riuscire a battere il Torino in casa; sugli isolani hanno influito certamente il calendario e la crescita esponenziale dei toscani, ma adesso al netto di tutto bisogna tornare a mettere punti in cascina.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Genoa Cagliari sarà una partita trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Genoa-Cagliari, sfida che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Padroni di casa schierati da mister Prandelli con un 3-5-2 con in campo dal primo minuto Radu; Biraschi, Zukanovic, Gunter; Pereira, Lerager, Radovanovic, Miguel Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé. Risponderà il Cagliari di Maran con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Genoa favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Cagliari. Vittoria interna quotata 2.40 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.40 la quota del pareggio e Bet365 propone a 2.85 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.66 l’over 2.5 e 2.20 l’under 2.5.



