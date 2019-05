Diretta Genoa Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: obiettivi opposti

Genoa Fiorentina Primavera, in diretta dal Campo Nazario Gambino che è la casa dei giovani rossoblù, sarà il recupero che alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 22 maggio 2019, sarà valido per il campionato Primavera 1 che vivrà poi nel weekend la sua ultima giornata. Il momento dei verdetti dunque è sempre più vicino e pure Genoa Fiorentina Primavera sarà caratterizzata da una posta in palio molto alta. Per quanto riguarda i padroni di casa, il Genoa Primavera è reduce da un pareggio contro il Cagliari e con 29 punti ad oggi sarebbe retrocesso, dunque ha estremo bisogno di punti per la salvezza – volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, con una vittoria potrebbe puntare pure ad evitare i playout. D’altro canto la Fiorentina, che nella scorsa giornata ha pareggiato contro il Napoli, ha 49 punti ed è dunque già certa dell’accesso ai playoff, ma il quinto posto potrebbe essere migliorato passando al quarto o pure al terzo posto e nella griglia naturalmente sono piazzamenti che potrebbero fare la differenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Fiorentina Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 15.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FIORENTINA PRIMAVERA

Vediamo infine quali potrebbero essere le probabili formazioni per Genoa Fiorentina Primavera. Carlo Sabatini potrebbe proporre il Genoa con il seguente modulo 3–5-2: Russo in porta protetto dalla difesa a tre composta da Da Cunha, Nije e Raggio; in mediana ecco la folta linea a cinque formata da destra a sinistra da Piccardo, Karic, Masini, Rovella ed Adamoli, infine in attacco il tandem titolare potrebbe essere composto da Bianchi e Ventola. La replica della Fiorentina di Emiliano Bigica invece dovrebbe passare da un modulo 4-3-3: Pierozzi, Gillekens, Dutu e Pierozzi da destra a sinistra in difesa davanti al portiere Chiorra. A centrocampo il terzetto composto da Hanuljak, Lakti e Meli, infine Nannelli e Koffi come ali d’attacco ai fianchi della prima punta Kukovec.



© RIPRODUZIONE RISERVATA