Diretta Genoa Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: rossoblu per la salvezza

Genoa Fiorentina primavera, diretta dall’arbitro Alessio Clerico, domenica 5 aprile 2019 alle ore 10.00, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Match importantissimo per i Grifoni che in casa dell’Inter sono incappati nella loro quarta sconfitta consecutiva, ritrovandosi di fatto risucchiati nel pieno della zona retrocessione, sorpassati dal Palermo che ora, a +2 dai rossoblu, sarebbe salvo senza passare dai play out. Dopo il pareggio nel recupero contro la Roma la Fiorentina ha invece mantenuto il terzo posto a braccetto con i giallorossi, e per ottenere a fine regular season la terza piazza dovrà provare ad accelerare, considerando che per i viola la vittoria manca ormai da quattro partite.

Le probabili formazioni del match tra Genoa e Fiorentina nel campionato Primavera 1. I padroni di casa allenati da Sabatini scenderanno in campo con Russo; Piccardo, Zanoli, Da Cunha, Adamoli; Masini, Rovella, Karic; Schafer; Bianchi, Favilli. Risponderanno gli ospiti guidati in panchina da Bigica con Ghidotti; Pierozzi, Gillekens, Atnzoulas, Simonti; Hanuljac, Lakti, Meli; Montiel, Kukovec, Koffi.

I bookmaker indicano la Fiorentina favorita per la conquista dei tre punti contro il Genoa. Vittoria interna quotata 2.90 da Snai, Bet365 fissa a 3.20 la quota per il pari, mentre il successo dell’Empoli viene proposto a 2.30 da William Hill.



