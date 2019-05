Diretta Genoa Roma/ Streaming video e tv: Ranieri deve vincere (Serie A)

Genoa Roma, partita diretta dal signor Mazzoleni, vale per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 5 maggio. Il Grifone dovrebbe essere quasi al sicuro, avendo 6 punti di vantaggio sull’Empoli, ma essendo in rottura prolungata non può permettersi di tirare troppo la corda: domenica scorsa ha strappato un importante pareggio a Ferrara ma non è riuscito a ritrovare la vittoria, che cercherà nuovamente oggi contro una squadra per la quale Cesare Prandelli aveva firmato 15 anni fa (le cose poi sono andate in maniera diversa) e che sembra essersi ripresa. La vittoria contro il Cagliari ha fatto seguito al pareggio di San Siro contro l’Inter: la Champions League è ad un solo punto – davanti c’è l’Atalanta – e Claudio Ranieri naturalmente ci crede, sapendo che questo finale sarà tesissimo e qualunque passo falso potrebbe essere determinante. Restiamo dunque in attesa della diretta di Genoa Roma; nel frattempo possiamo valutare quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori, leggendo approfonditamente le probabili formazioni per la partita di Marassi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Roma sarà trasmessa sulla televisione satellitare: tutti gli abbonati al servizio potranno dunque seguirla sul canale Sky Sport Serie A (202) o su Sky Calcio 251 con un abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa ci sarà come sempre la possibilità di assistere alla sfida in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

Prandelli pensa al solito 3-5-2 per Genoa Roma: davanti si ricandida Lapadula che ha appena ritrovato il gol, ma i favori restano Pandev e Kouamé e dunque non dovrebbe esserci spazio per Sanabria (un ex) che dopo il folgorante inizio di avventura rossoblu si è perso per strada. Pedro Pereira e Lazovic saranno i due esterni a supporto, schierati sulla linea di un centrocampo che prevede Radovanovic in cabina di regia e Lerager-Rolon come coppia di mezzali; a protezione del portiere Ionut Radu agiranno Biraschi, Cristian Romero e Criscito, verso la panchina l’altro ex Zukanovic. Nella Roma si rivedono Cristante e Zaniolo: il primo avrà posto a centrocampo, il secondo dovrebbe fare l’esterno sulla trequarti. Con Cristante agirà Lorenzo Pellegrini, che spinge Nzonzi verso la panchina; Pastore confermato trequartista alle spalle di Dzeko, con El Shaarawy (grande ex, ha vinto lo scudetto Primavera con il Genoa) che come sempre sarà il laterale a sinistra. Florenzi e Kolarov rappresenteranno i due terzini d’assalto, con Manolas e Fazio a protezione di Mirante che dovrebbe nuovamente avere la meglio su Olsen.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Genoa Roma ovviamente le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nei giallorossi la squadra favorita: il segno 2 è quello da giocare per la vittoria esterna e vi farebbe guadagnare un valore di 1,95 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno 1 per l’affermazione del Grifone si arriva a 3,90 volte la puntata. Vale 3,55 volte la cifra investita l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA