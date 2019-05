Diretta Getafe Villarreal/ Streaming video DAZN: volata per la Champions! (Liga)

Getafe Villarreal sarà diretta dal signor Xavier Estrada Fernandez: alle ore 16.15 di sabato 18 maggio il Coliseum Alfonso Perez ospita la partita valida per la 38^ giornata della Liga 2018-2019. E’ un testa a testa affascinante quello per l’ultimo posto disponibile in Champions League: tre squadre si giocano il quarto posto e la squadra del complesso madrileno sogna in grande, perchè arriverebbe per la prima volta nella fase a gironi. Con le tre big già qualificate, il Getafe affronta il Villarreal che si è salvato con fatica e ha giocato i quarti di Europa League, e scatta dalla quinta posizione dopo aver perso al Camp Nou: purtroppo ha gli scontri diretti a sfavore con il Valencia ma ha vinto due volte contro il Siviglia, ed è davanti per classifica avulsa. Dunque il concetto è chiaro: la squadra allenata da Pepe Bordalan dovrà fare un risultato migliore di quello del Valencia, oppure con un pareggio dovrà sperare che anche l’attuale quarta faccia un solo punto ma, a quel punto, che vinca anche il Siviglia in modo da avere la classifica avulsa a favore. Sarà un rush finale entusiasmante; andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco dell’Alfonso Perez leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

La diretta tv di Getafe Villarreal non sarà prevista: il campionato spagnolo di calcio infatti viene trasmessa soltanto dalla piattaforma DAZN, che anche in questo caso permetterà a tutti gli abbonati di seguirla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa alla diretta streaming video si potrà eventualmente sfruttare una smart tv con connessione a internet: in questo modo sarà possibile scaricare l’applicazione direttamente sul vostro televisore, e sfruttarne lo schermo.

Bordalan schiera il Getafe con il 4-4-2, ma deve fare a meno di Djené: il difensore centrale è squalificato, dunque spazio a Miquel al centro della difesa con Cabrera che a sua volta si schiera davanti a Soria, sulle fasce invece ci saranno Damian Suarez e Olivera. In mezzo al campo fanno legna Arambarri e il serbo Nemanja Maksimovic, che ha giocato l’Europa League con la maglia dell’Astana qualche anno fa; gli esterni di centrocampo saranno Foulquier e Shibasaki, in fase offensiva il modulo diventerà una sorta di 4-2-4 con le due punte centrali che saranno Molina e Jaime Mata, tornato dalla squalifica. Il Villarreal potrebbe dare spazio a qualche seconda linea, il modulo resta il 4-4-2 con Alvaro Gonzalez e Ramiro Funes Mori davanti a Andres Fernandez, poi Mario Gaspar e Jaume Costa come terzini a formare catene esterne con Chukwueze e Fornals. E’ tornato ad allenarsi Bruno Soriano, che potrebbe avere un cameo nella ripresa: i titolari in mezzo dovrebbero essere Santi Cazorla e Iborra, davanti spazio invece a Gerard Moreno e Ekambi.

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bwin per Getafe Valladolid indicano ovviamente nella squadra di casa la favorita: il segno 1 per la sua vittoria ha un valore pari a 1,65 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo già a 3,90 volte la puntata per il segno X che dovrete giocare qualora pensiate che possa finire pari. Un successo del Submarino Amarillo all’Alfonso Perez vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,75 volte quello che avrete investito.



