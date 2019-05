Diretta Giana Erminio Vis Pesaro/ Streaming video e tv: salvezza in tasca (Serie C)

Giana Erminio Vis Pesaro, diretta dall’arbitro Claudio Petrella della sezione Aia di Viterbo, è una partita valida per la trentottesima e ultima giornata del girone B di Serie C. L’appuntamento sarà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, presso lo stadio Città di Gorgonzola. Giana Erminio Vis Pesaro metterà di fronte due squadre appaiate a quota 41 punti in classifica, che non hanno più obiettivi da raggiungere in questo campionato. Domenica scorsa è arrivata la certezza della salvezza sia per i lombardi sia per i marchigiani, pur se la Giana è stata sconfitta dal Pordenone hanno aiutato i risultati altrui, come il pareggio tra Vis Pesaro e Rimini che ha dato la certezza della permanenza in Serie C anche alla squadra di Leonardo Colucci. L’auspicio è dunque quello di assistere a una bella partita in cui entrambe le formazioni vorranno regalare spettacolo, magari con qualche motivazione in più per la Giana Erminio, che vorrà salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico di casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Giana Erminio Vis Pesaro; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO VIS PESARO

Vediamo adesso di leggere le probabili formazioni attese per Giana Erminio Vis Pesaro. I lombardi di Riccardo Maspero dovrebbero scendere in campo con il seguente modulo 3-4-1-2: Bonalumi, Perico e Montesano nella retroguardia a tre davanti al portiere Leoni; a centrocampo da destra a sinistra la linea formata da Iovine, Palesi, Pinto e Giudici, qualche metro più avanti invece Perna, che agirà in appoggio ai due attaccanti Mutton e Rocco. Quanto alla Vis Pesaro di Leonardo Colucci, disegniamo i marchigiani secondo uno speculare 3-4-1-2: Tomei in porta e davanti a lui i tre difensori Gennari, Pastor e Briganti; in mediana Botta e Paoli, i due esterni Petrucci a destra e Testoni a sinistra, infine Mazzarri come trequartista alle spalle dei due attaccanti Voltan e Olcese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA