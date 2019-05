Diretta Giappone Ecuador U20/ Streaming video e tv: la sfida del gruppo B (Mondiali)

Giappone Ecuador U20 si gioca alle ore 20:30 di giovedì 23 maggio, in diretta dallo Stadion im Zdzdislawa Kryszkowiaka di Bydgoszcz: prima partita nel gruppo B dei Mondiali Under 20 per queste due nazionali, che sono nello stesso girone dell’Italia e dunque andranno osservate con particolare attenzione. Prende il via una manifestazione che viene disputata ogni due anni, e che nell’ultima edizione ha visto trionfare l’Inghilterra; da qui sono usciti tanti campioni e vedremo all’opera quelli di domani, alcuni già affermati e altri che si devono fare le ossa. Nella partita di questa sera si affrontano due nazionali che non dovrebbero rappresentare l’elite del calcio giovanile, anche se il Giappone ha una finale persa alla fine degli anni Novanta; vedremo comunque in che modo andranno le cose nella diretta di Giappone Ecuador, nel frattempo possiamo valutare le possibili scelte dei due Commissari Tecnici analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giappone Ecuador U20 non dovrebbe essere tra quelle trasmesse in diretta tv per questa giornata dei Mondiali Under 20: non ci sarà dunque nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma attraverso il sito www.fifa.com, accedendo all’apposita sezione dedicata alla competizione, potrete avere tutte le informazioni utili sulle due nazionali che si affrontano nella loro sfida di esordio.

PROBABILI FORMAZIONI GIAPPONE ECUADOR U20

Andiamo allora a leggere quali potrebbero essere le formazioni di Giappone Ecuador U20: Masanaga Kageyama punta su un 4-4-2 con Tsunoda e Kobayashi davanti al portiere Mogi, due esterni bassi come Nakamura e Ogiwara che formeranno delle catene laterale con i giocatori che agiranno davanti a loro, vale a dire Saito a destra e Taki dall’altra parte. In mezzo al campo ci sono Hirakawa e Kida, reparto offensivo formato dal tandem Hara-Sakuragawa. Modulo diverso per l’argentino Jorge Célido: il suo Ecuador gioca con il 4-2-3-1, ancora una cerniera mediana (Cifuentes e Quintero) ma tre trequartisti con Plata e Alvarado larghi, e Rezabala che invece si colloca alle spalle di Campana. La difesa invece dovrebbe essere formata, davanti all’estremo difensore Moisés Ramirez, da Vallecilla e Porozo come centrali e da due laterali a tutta fascia come Mina, sulla destra, e Palacios che agirà a sinistra.



