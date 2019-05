Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: orario, percorso, vincitore 2^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 in diretta oggi domenica 12 maggio ci propone la seconda tappa Bologna Fucecchio di 205 km. Per l’edizione numero 102 della Corsa Rosa sarà dunque la prima frazione in linea, dopo la cronometro di ieri a Bologna. Sarà una domenica interessante, perché il percorso di questa frazione si presta a varie interpretazioni. Non è del tutto da escludere un arrivo in volata, ma Elia Viviani e le altre ruote veloci presenti in questo Giro d’Italia dovranno faticare non poco per arrivare allo sprint, perché il percorso accidentato fornirà sicuramente molti spunti agli attaccanti, il cui obiettivo sarà naturalmente opposto, cioè evitare una volata a ranghi compatti. Si correrà tra Emilia Romagna e Toscana, attraversando le province di Bologna, Prato, Firenze e Pistoia per tornare infine nella provincia fiorentina e per la precisione a Fucecchio, scelta come sede di tappa in occasione del 110° anniversario della nascita di Indro Montanelli, giornalista tra i più importanti nella storia d’Italia, che con il Giro ha sempre avuto un legame speciale e che tante edizioni della Corsa Rosa ha seguito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA (2^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della seconda tappa Bologna Fucecchio comincerà dalle ore 11.30 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 15.00 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti ed infine il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la seconda tappa fin dalle ore 13.25, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: PERCORSO 2^ TAPPA BOLOGNA FUCECCHIO

Per presentare la diretta Giro d’Italia della seconda tappa, scopriamo adesso più nel dettaglio il percorso della Bologna Fucecchio, che prima abbiamo presentato solo per sommi capi. La partenza avrà luogo alle ore 12.20 da Bologna e si pedalerà naturalmente verso l’Appennino, come è normale che sia dovendo andare dall’Emilia alla Toscana. I primi 50 km dunque saranno tutti con tendenza a salire, anche se allo scollinamento di La Serra non sarà collocato alcun Gpm. Seguirà poi la discesa sul versante toscano e un tratto pianeggiante, seguito da un primo strappo che ci porterà al traguardo volante di Montespertoli (km 130,2). Il secondo sprint intermedio sarà collocato subito dopo, cioè ad Empoli al km 146,7, poi la tappa entrerà nella sua fase più interessante, perché ci sarà da affrontare la salita verso il Gran Premio della Montagna di terza categoria di Montalbano (il Castra), collocato al km 157,6 di corsa dopo un’ascesa di 5,8 km al 6,8% di pendenza media e punte fino al 13%, dunque una salita vera dove si muoverà chi non vorrà arrivare in volata. Discesa verso Vinci e si tornerà immediatamente a salire di nuovo verso il Gpm del San Baronto (km 178,7), ascesa più lunga ma anche meno impegnativa, tanto che sarà un Gpm di quarta categoria, che comunque renderà ancora più complicato il lavoro delle squadre degli sprinter. Dopo la discesa verso Lamporecchio ci sarà ancora un ultimo piccolo strappo verso Cerreto Guidi. Gli ultimi 10 km verso l’arrivo di Fucecchio saranno invece completamente pianeggianti, ma basteranno ai velocisti per giocarsi il successo? Da segnalare un restringimento della carreggiata ai -4 km, mentre il rettilineo finale sarà di 900 metri.



