Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 10^ tappa

Torna in diretta il Giro d’Italia 2019: oggi martedì 21 maggio è il giorno della decima tappa Ravenna Modena, di appena 145 km. Dopo il primo giorno di riposo, oggi il gruppo dovrà affrontare una frazione molto breve e interamente pianeggiante, in un certo senso un’altra giornata di “riposo” per molti, sempre salvo imprevisti che nel ciclismo sono una variabile mai da sottovalutare. In linea di massima però sembra davvero impossibile ipotizzare per oggi un epilogo diverso da un arrivo allo sprint: in copertina dunque Pascal Ackermann, finora il migliore velocista del Giro d’Italia numero 102 fin dalla vittoria a Fucecchio. Invece Elia Viviani avrà grande voglia di riscatto dopo una settimana beffarda, mentre Caleb Ewan cercherà di mettersi in luce anche in una tappa ben diversa da quella di Pesaro, in cui si è faticato parecchio per arrivare alla volata. Un’occasione da non perdere per gli sprinter: il Giro d’Italia oggi e domani riserva a loro due chance consecutive, li aspettiamo dunque alla ribalta. Dalla partenza da Ravenna fino all’arrivo a Modena si pedalerà per intero sulle strade dell’Emilia Romagna, passando anche dalla provincia di Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE OGGI IL GIRO D’ITALIA (10^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della decima tappa Ravenna Modena comincerà già dalle ore 12.50 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la decima tappa fin dalle ore 13.35, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: PERCORSO DI OGGI, 10^ TAPPA RAVENNA MODENA

Per presentare la diretta Giro d’Italia di oggi della decima tappa, analizziamo adesso con maggiore precisione il percorso della Ravenna Modena, che prima abbiamo presentato solamente a grandi linee. Va subito detto in tutta onestà che ci sarà poco da raccontare, dal momento che sarà una frazione per intero nella Pianura Padana, senza nemmeno l’ombra di una salita. La partenza avrà luogo alle ore 13.55 da Ravenna, in considerazione anche della brevità del tracciato di questa tappa, che dunque non sarà impegnativa nemmeno dal punto di vista del chilometraggio. Possiamo dunque definire la frazione di oggi come la tappa più facile di tutto il Giro d’Italia 2019, utile per ripartire dolcemente dopo il riposo di ieri. Solo pianura e tante strade dritte e larghe, al massimo si dovrà prestare attenzione ad elementi quali rotonde, dossi e spartitraffico. Ci resta dunque da annotare che i due traguardi volanti saranno collocati a San Giovanni in Persiceto al km 98,4 e poco dopo a Crevalcore al km 108, infine descriviamo gli ultimi chilometri che ci porteranno alla volata all’arrivo di Modena. Negli ultimi 5 km ci sarà una sola curva a 2200 metri dal traguardo, per cui anche da questo punto di vista sarà il giorno ideale per gli sprinter. Da segnalare solamente un tratto di 450m di pavé (porfido) dai 1500 a poco prima dello striscione dell’ultimo chilometro.



