Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 11^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 in diretta ci propone oggi mercoledì 22 maggio l’undicesima tappa Carpi Novi Ligure di 221 km. Frazione molto più lunga della precedente, ma per il resto sostanzialmente identica perché completamente pianeggiante come quella che ieri ci ha portato a Modena. Il Giro d’Italia raramente propone due tappe consecutive così facili: quest’anno lo fa, ma da domani in poi l’edizione numero 102 vivrà le ultime dieci tappe di fuoco, con solamente un altro arrivo per i velocisti, che dunque oggi devono approfittare del bis. Ben tre regioni saranno attraversate oggi dal Giro d’Italia: la partenza è da Carpi e dunque dalla provincia di Modena, in Emilia Romagna si passerà anche dalle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza per poi toccare la Lombardia (provincia di Pavia) ed infine entrare in Piemonte e per la precisione in provincia di Alessandria, con arrivo a Novi Ligure. Un arrivo in questa località era d’altronde doveroso per il Giro d’Italia 2019: Novi Ligure è la città di Costante Girardengo e di Fausto Coppi ed esattamente cento anni fa, nel 1919, Girardengo vinceva il Giro per la prima volta e Coppi nasceva il 15 settembre nella vicinissima Castellania, ma Novi è stata fondamentale per la sua crescita umana e sportiva. Domani l’omaggio a Coppi proseguirà con la Cuneo Pinerolo, intanto la carovana fa tappa a Novi anche se con una tappa che difficilmente passerà alla storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE OGGI IL GIRO D’ITALIA (11^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura dell’undicesima tappa Carpi Novi Ligure comincerà già dalle ore 11.30 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la decima tappa fin dalle ore 13.05, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: PERCORSO 11^ TAPPA CARPI NOVI LIGURE

Per presentare la diretta Giro d’Italia dell’undicesima tappa di oggi, vediamo adesso che cosa ci offrirà il percorso della Carpi Novi Ligure, sul quale in tutta onestà bisogna ammettere subito che ci sarà poco da raccontare, dal momento che sarà una frazione per intero nella Pianura Padana, senza nemmeno l’ombra di una salita come già successo ieri. La partenza avrà luogo alle ore 12.05 da Carpi, in considerazione del chilometraggio ben maggiore, ma solo questo cambia. Solo pianura e tante strade dritte e larghe, al massimo si dovrà prestare attenzione ad elementi quali rotonde, dossi e spartitraffico. I due traguardi volanti saranno collocati a San Zenone al Po al km 147,8 e poi a Pontecurone al km 189,7, pedalando nell’ultima parte su strade frequentate anche dalla Milano Samremo nella parte iniziale della Classicissima. Negli ultimi 5 km ci sarà una sola vera curva a 3000 metri dal traguardo, per cui anche da questo punto di vista sarà il giorno ideale per gli sprinter che dovranno stare attenti solamente ad alcune rotonde, l’ultima delle quali a 750 metri dall’arrivo di Novi Ligure.



© RIPRODUZIONE RISERVATA