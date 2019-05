Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 12^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 è in diretta anche oggi, giovedì 23 maggio, proponendoci la dodicesima tappa Cuneo Pinerolo di 158 km. Da oggi si entra in una fase nuova dell’edizione numero 102 del Giro d’Italia: potremmo definirlo un antipasto dei durissimi giorni che ci attendono, di certo da oggi si comincia a fare sul serio. Cuneo Pinerolo richiama naturalmente alla memoria la leggendaria tappa del 1949, l’impresa forse più bella di tutta la carriera di Fausto Coppi, del quale ricorre nel 2019 il centenario della nascita. Diciamo subito che il paragone è improponibile e non solo perché sono passati 70 anni: non si tratterà questa volta di un tappone con cinque durissime salite, il percorso è completamente diverso e decisamente meno impegnativo. Il Montoso è comunque il primo Gran Premio della Montagna di prima categoria di tutto questo Giro d’Italia, di conseguenza qualcosa potrebbe succedere e finalmente ci troviamo davanti alla prima grande salita di questa Corsa Rosa. Sarà una tappa interamente piemontese, fra la provincia di Cuneo e la città metropolitana di Torino, dalla partenza proprio a Cuneo fino all’arrivo di Pinerolo, che soli tre anni fa era stata per l’ultima volta sede di un arrivo di tappa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019 OGGI: PERCORSO 12^ TAPPA CUNEO PINEROLO

Per presentare la diretta Giro d’Italia della dodicesima tappa, adesso andiamo ad approfondire l’analisi del percorso della Cuneo Pinerolo, di cui comunque abbiamo già tratteggiato le caratteristiche salienti. La partenza avrà luogo alle ore 13.15 da Cuneo, dal momento che non si tratta di una frazione particolarmente lunga. I saliscendi non mancheranno, ad esempio quello che porterà la corsa al primo traguardo volante in località Paesana al km 60,8, ma tutto sommato fino a Bibiana sarà una giornata tranquilla, pur con un primo passaggio da Pinerolo, compreso il muro di via Principi d’Acaja del quale però parleremo più avanti. Arrivati a Bibiana (km 117,1), saremo ai piedi del Montoso, che come detto avrà l’onore di essere il primo Gpm di prima categoria di tutto il Giro d’Italia, occasione perfetta per provare la gamba. Sarà un’ascesa di 8,8 km con 838 metri di dislivello e dunque una pendenza media pari al 9,5%: salita tosta quindi, con lunghi tratti oltre il 10% e punte di pendenza massima fino al 14%. In cima al Gpm saremo al km 125,9, la successiva discesa ci porterà al secondo traguardo volante di giornata, collocato a Cavour al km 142,3 e poi si tornerà verso l’arrivo di Pinerolo, dove gli ultimi chilometri saranno resi complicati dal già citato muro di via Principi d’Acaja, un durissimo strappo di 500 metri al 13,2% di pendenza media e punte fino al 20%. Una curva stretta a sinistra a 2500 metri dal traguardo segnerà l’inizio del muro: in cima mancheranno 2 km, bisognerà stare attenti anche al fondo in pavé e alla carreggiata spesso molto stretta, inoltre pure la discesa sarà ripida e impegnativa. Il primo Gpm di categoria massima e un finale decisamente ostico: non sarà un tappone come quello del 1949, ma potremmo vederne delle belle anche oggi…



