Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 3^ tappa

La diretta del Giro d’Italia 2019 ci farà compagnia anche oggi, lunedì 13 maggio, con la terza tappa Vinci Orbetello di 220 km. Se ieri vi avevamo descritto una tappa mista, oggi possiamo parlare senza alcun dubbio di una giornata dedicata ai velocisti presenti in questo Giro d’Italia. In copertina dunque potremmo mettere il duello tra il nostro Elia Viviani e il colombiano Fernando Gaviria, non a caso i vincitori delle ultime due maglie ciclamino: il loro confronto è uno dei temi d’interesse del Giro numero 102, anche se non mancano altri velocisti di spicco, da Caleb Ewan ad Arnaud Demare, tanto per fare qualche nome, con Pascal Ackermann ultimo tra i citati ma di certo non il meno considerato dopo la vittoria di ieri a Fucecchio. Si correrà oggi interamente in Toscana, attraversando le province di Firenze, Siena e Grosseto con un bell’arrivo sul mare di Orbetello, ma oggi è doveroso parlare soprattutto della sede di partenza. Vinci infatti è stata scelta come sede di tappa nell’anno del 500° anniversario della morte di Leonardo: una ricorrenza che non poteva essere dimenticata dal Giro d’Italia, che come sempre è occasione anche di fare memoria dei grandi eventi della storia d’Italia e dei personaggi che hanno reso grande il nostro Paese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA (3^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della terza tappa Vinci Orbetello comincerà già dalle ore 11.30 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la terza tappa fin dalle ore 13.05, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: PERCORSO 3^ TAPPA VINCI ORBETELLO

Per presentare la diretta Giro d’Italia della terza tappa, adesso si può andare ad analizzare più nel dettaglio il percorso della Vinci Orbetello, che prima abbiamo presentato solo per sommi capi. La partenza avrà luogo alle ore 12.14 da Vinci e nella prima parte della tappa, che si snoderà inizialmente nel cuore della Toscana, non mancheranno alcuni saliscendi, che però non dovrebbero creare alcuna difficoltà a ciclisti professionisti come quelli in gara al Giro d’Italia. Al km 63,5 sarà collocato a Poggibonsi il primo traguardo volante, poi proseguiranno altri saliscendi che si faranno tuttavia sempre più dolci man mano ci si avvicinerà al mare. Saremo già in pianura a Grosseto, in occasione del secondo sprint intermedio al km 167,5. Poco dopo ci sarà un breve strappo verso Poggio l’Apparita (km 182,3), salita che è classificata come Gpm di quarta categoria e che servirà a vivacizzare l’avvicinamento all’arrivo di Orbetello, dove però ci stupirebbe non assistere a una volata di gruppo a ranghi compatti. Gli ultimi 20 km infatti saranno completamente pianeggianti e quasi sempre su strade ampie, perfette per favorire il lavoro delle squadre degli sprinter. Attenzione a due curve nell’ultimo chilometro, che saranno una variabile da considerare nello sprint, con striscione del traguardo collocato 400 metri dopo l’ultima curva.



