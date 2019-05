Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 4^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 in diretta oggi martedì 14 maggio ci propone la quarta tappa Orbetello Frascati di 235 km, una delle frazioni dunque più lunghe di questa edizione numero 102 del Giro d’Italia. Per il terzo giorno consecutivo andremo oltre i 200 km e questo è già un primo dato da considerare: le tappe non sono ancora particolarmente impegnative, ma si mette già tanta fatica nelle gambe. Una buona notizia per i corridori è invece il fatto che la partenza sarà da Orbetello, sede dell’arrivo della tappa di ieri, dunque nessun trasferimento. Sulla frazione di oggi possiamo dire che non presenterà salite di rilievo, ma pure che ci sarà ben poca pianura. Tanti saliscendi tra il sud della Toscana e il Lazio, è una tappa alla Diego Ulissi, tanto per fare il nome di un possibile protagonista in base alle caratteristiche del percorso di questa quarta tappa. Come già accennato, la partenza sarà da Orbetello e dunque dalla provincia di Grosseto, poi si entrerà nel Lazio toccando prima la provincia di Viterbo ed infine la Città Metropolitana di Roma, con arrivo a Frascati. Gli ultimi chilometri saranno complicati: difficile dunque un arrivo in volata, sarà giorno adatto a fughe da lontano (se il gruppo lascerà spazio) oppure per attacchi nel finale per corridori con caratteristiche da finisseur.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA (4^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della quarta tappa Orbetello Frascati comincerà già dalle ore 11.30 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la quarta tappa fin dalle ore 13.05, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: PERCORSO 4^ TAPPA ORBETELLO FRASCATI

Per presentare la diretta Giro d’Italia della quarta tappa, analizziamo adesso in maggiore dettaglio il percorso della Orbetello Frascati, che prima abbiamo presentato solamente a grandi linee. La partenza avrà luogo alle ore 11.30 da Orbetello, in considerazione della notevole lunghezza di questa frazione. Fin da subito di pianura ce ne sarà poca, infatti ecco già al km 32,8 il Gran Premio della Montagna di quarta categoria a Manciano, al termine di una salita molto facile ma che sarà comunque il segnale di una tappa con molti “mangia e bevi”, come si dice in gergo. A dire il vero, questo sarà l’unico Gpm di giornata, ma per tutto il resto del percorso saranno numerosi i saliscendi, intervallati da rari tratti pianeggianti. Da segnalare naturalmente i due traguardi volanti: il primo sarà a Vetralla al km 114,9 della corsa, mentre poi dovremo arrivare fino a Mentana, dove il secondo sprint intermedio sarà collocato al km 186,7 della frazione odierna. Fin qui comunque a dire il vero potrebbe benissimo essere una tappa da velocisti, perché i numerosi saliscendi non dovrebbero comunque dare troppo fastidio a ciclisti professionisti. Il problema per gli sprinter sarà soprattutto l’ostico finale, infatti gli ultimi chilometri prima dell’arrivo a Frascati si annunciano complicati. Avremo prima un tratto in discesa, poi gli ultimi 2,5 km saranno praticamente tutti in salita, con una pendenza media pari al 4,4% e punte fino al 7% massimo. Nulla di clamoroso naturalmente, ma quanto basta per regalarci un finale aperto a molti esiti: abbiamo citato Ulissi, potremmo dire ad esempio anche Enrico Battaglin, per rimanere fra gli italiani (sia un buon auspicio dopo la caduta di ieri), e anche i big della classifica dovranno stare in campana.



