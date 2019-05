Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 7^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 è in diretta anche oggi, venerdì 17 maggio, proponendoci la settima tappa Vasto L’Aquila di 185 km. Per prima cosa va detto che oggi l’edizione numero 102 del Giro d’Italia renderà omaggio alle vittime del terremoto che ha colpito L’Aquila dieci anni fa, causando 309 morti, circa 1500 feriti e oltre 65.000 sfollati. Tante volte parliamo del Giro d’Italia come di un evento che va oltre il suo significato sportivo e certamente la giornata odierna ne sarà dimostrazione perfetta, che potrà anche servire da monito sui tempi lunghi di una ricostruzione ancora in corso. L’aspetto sportivo tuttavia non va sottovalutato, anche perché ci attende una tappa decisamente complicata, perfetta per attacchi che potrebbero ingolosire anche qualche big, magari di quelli che hanno perso più terreno nella cronometro di Bologna e che altro terreno potrebbero perdere domenica nella seconda prova contro il tempo da Riccione a San Marino. Non una tappa di alta montagna, ma si dovrà comunque stare molto attenti pedalando sulle sempre ostiche strade d’Abruzzo (regione molto legata al Giro), fin dalla partenza di Vasto e dunque dalla provincia di Chieti, per poi toccare anche quella di Pescara e naturalmente poi quella de L’Aquila, con l’arrivo naturalmente nel capoluogo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE OGGI IL GIRO D’ITALIA (7^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d'Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all'eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019 OGGI: PERCORSO 7^ TAPPA VASTO L’AQUILA

Per presentare la diretta Giro d’Italia della settima tappa, naturalmente oggi andiamo ad approfondire l’analisi del percorso della Vasto L’Aquila, che prima abbiamo presentato solamente a grandi linee. La partenza avrà luogo alle ore 12.40 da Vasto e nel primo tratto si pedalerà lungo la costa adriatica fino ad Ortona, dove sarà collocato il primo traguardo volante (km 39,2). In seguito si lascerà il mare e cominceranno i saliscendi nell’entroterra. Ad esempio, il secondo sprint intermedio sarà collocato a Ripa Teatina (km 78,1) proprio in cima a uno strappo. Da Chieti a Popoli ci sarà un tratto facile, in falsopiano pur tendente gradualmente a salire, ma saranno gli ultimi 60 km quelli più significativi. Superato l’abitato di Popoli, la corsa infatti affronterà la salita verso il Gran Premio della Montagna di seconda categoria di Le Svolte di Popoli (km 138,8). Superato questo Gpm, di fatto non ci sarà più pianura: si continuerà a salire sia pure dolcemente per molti altri chilometri fino al Bivio di Barisciano, poi ecco una discesa che ci porterà sempre più vicini a L’Aquila. Gli ultimi 10 km saranno intensi: la salita di Via della Polveriera renderà onore al nome che porta, perché saranno 3 km al 5% di pendenza media con punte fino al 9%, seguiti da altri saliscendi e poi da una discesa che ci porterà all’ultimo chilometro, dove ne vedremo delle belle perché sarà una salita al 7,6% medio e punte fino all’11% di pendenza massima. Arrivo a L’Aquila dunque decisamente impegnativo, il paragone potrebbe essere con la tappa di Osimo dell’anno scorso. Allora vinse Simon Yates, basterebbe dire questo per far capire che ci aspettiamo qualcosa anche dai big…



