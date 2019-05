Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 8^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 in diretta oggi sabato 18 maggio ci propone l’ottava tappa Tortoreto Lido Pesaro di 239 km, la frazione in assoluto più lunga di questa edizione numero 102 del Giro d’Italia. Si tratta di una frazione che potrebbe dire molto oppure niente: un arrivo in volata non è impossibile e in questo caso vivremo la sfida a Pascal Ackermann da parte degli altri sprinter, almeno quelli più resistenti (sicuramente non tutti reggeranno il passo), ma gli ultimi 100 km saranno molto accidentati e di conseguenza ci potrebbe essere terreno anche per attacchi e imboscate, magari coinvolgendo anche i big. Di conseguenza, se qualche nome grosso dovesse muoversi, ecco che questa ottava tappa non verrà ricordata solo come la più lunga di questo Giro d’Italia, per un solo chilometro in più rispetto a due giorni fa verso San Giovanni Rotondo. Il percorso odierno si snoderà quasi per intero lungo la costa adriatica o nell’immediato entroterra: la partenza da Tortoreto Lido vedrà ancora protagonista l’Abruzzo e in particolare la provincia di Teramo, ma poi si attraverseranno da Nord a Sud praticamente tutte le Marche e le cinque province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona e infine naturalmente Pesaro, dove l’arrivo sarà posto in viale della Repubblica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE OGGI IL GIRO D’ITALIA (8^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della ottava tappa Tortoreto Lido Pesaro comincerà già dalle ore 10.55 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza e per le prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 14.30 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo dei corridori. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà l’ottava tappa fin dalle ore 13.05, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: OGGI PERCORSO 8^ TAPPA TORTORETO LIDO PESARO

Per presentare la diretta Giro d’Italia dell’ottava tappa, analizziamo adesso con maggiore accuratezza il percorso della Tortoreto Lido Pesaro, che prima abbiamo presentato solamente a grandi linee. La partenza avrà luogo alle ore 11.25 da Tortoreto Lido, in considerazione della notevole lunghezza di questa frazione. I primi 140 km tuttavia saranno in pratica completamente pianeggianti, da segnalare solamente il primo traguardo volante che avrà luogo a Senigallia, quando saremo già giunti al km 127 della corsa. Se si rimanesse sempre sulla costa, ci sarebbe ben poco da aggiungere fino all’arrivo di Pesaro: il problema dei velocisti è che si pedalerà poi nell’entroterra, e nelle Marche basta allontanarsi pochissimo dal mare per trovare già le prime colline. Gli ultimi 100 km infatti saranno un continuo saliscendi: nessuna grande salita, ma questa altimetria così insidiosa potrebbe fare male a molti sprinter e magari potrebbero esserci imboscate anche fra i big. Tra queste numerose salitelle, ben tre saranno catalogate come Gran Premio della Montagna: al km 168,5 ecco il Monte della Mattera che sarà un terza categoria con inizio della salita subito dopo il secondo sprint intermedio a Calcinelli (km 159,4), in seguito altri due Gpm di quarta categoria che saranno invece collocati a Monteluro (km 203,7) e Gabicce Monte (km 214,9). Negli ultimi chilometri ci sarà poi un’ultima ascesa verso il Monte San Bartolo, che non sarà valido come Gpm ma essendo ad appena 6,5 km dall’arrivo di Pesaro potrebbe avere importanza fondamentale nell’economia della corsa. Attenzione anche alla successiva discesa, che sarà molto tecnica e potrebbe anch’essa fare la differenza, mentre solo gli ultimi 2,5 km saranno pianeggianti, per di più con ultima curva a soli 250 metri dal traguardo.



