Diretta Giro d’Italia 2019/ Streaming video tv: percorso, orario, vincitore 9^ tappa

Il Giro d’Italia 2019 è in diretta anche oggi, domenica 19 maggio: la nona tappa cronometro Riccione San Marino di 34,9 km sarà una frazione tra le più importanti di questa edizione numero 102 del Giro d’Italia. Si tratterà della seconda cronometro dopo quella d’apertura a Bologna e le caratteristiche della Riccione San Marino saranno tra l’altro molto simili, con un inizio pianeggiante ma poi un arrivo in salita, con pendenze meno brutali rispetto al San Luca ma anche chilometraggio ben più lungo. Insomma, una cronometro completa, perché oggi servirà essere bravi nelle prove contro il tempo ma pure andare forte in salita. Si tratterà anche dell’unico sconfinamento di questo Giro d’Italia che ha escluso quasi del tutto l’estero ma passa dal territorio della storica Repubblica incuneata tra Emilia Romagna e Marche. Dunque partenza a Riccione, località notissima della costiera romagnola, poi l’arrivo a San Marino, capitale dell’omonimo Stato. Oggi sarà una delle giornate fondamentali del Giro d’Italia di quest’anno, sulla carta ancora favorevole a Primoz Roglic, come lo sloveno ha già dimostrato a Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE OGGI IL GIRO D’ITALIA (9^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 oggi è come sempre molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. La Tv di Stato ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della nona tappa cronometro Riccione San Marino comincerà già dalle ore 12.30 con i collegamenti su Rai Sport + HD (canale numero 57) dalla partenza degli atleti che gareggeranno nelle prime fasi della corsa, poi il passaggio dalle ore 15.00 su Rai Due, con la cronaca di tutte le fasi salienti e in conclusione il Processo alla Tappa dopo l’arrivo anche dell’ultimo corridore. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la nona tappa fin dalle ore 13.05, per un racconto anche in questo caso sostanzialmente integrale. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019 OGGI: PERCORSO 9^ TAPPA CRONOMETRO RICCIONE SAN MARINO

Per presentare la diretta Giro d’Italia della nona tappa, adesso è giunto il momento di analizzare con precisione il percorso della cronometro Riccione San Marino, che prima abbiamo presentato comunque nelle sue caratteristiche salienti. La partenza del primo corridore in gara in questa cronometro avrà luogo alle ore 13.15 da Riccione, con pedana in Piazzale Roma. La prima parte sarà pianeggiante e dunque velocissima, sicuramente il primo rilevamento cronometrico intermedio a Ospedaletto (km 11,7) vedrà protagonisti i migliori cronoman, quelli che sanno sviluppare più potenza in pianura. In seguito la inizierà a salire, ma inizialmente in modo graduale e molto dolce: da segnalare al km 19,7 il confine di Stato fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, ecco poi al km 22,2 il secondo intermedio in località Faetano. Subito dopo, comincerà la salita vera e propria: il tratto più duro saranno i primi 5,5 km, che avranno una pendenza media vicina al 7% con punte di pendenza massima fino all’11%, dati notevolissimi per una cronometro. Successivamente l’ascesa si farà più irregolare e si alterneranno tratti ancora in salita ad altri di falsopiano o anche in leggera discesa, con i corridori che dovranno essere bravi a gestire lo sforzo in questa fase. Si tornerà poi a salire in modo costante negli ultimi 2500 metri verso l’arrivo di San Marino, che avranno pendenza media poco oltre il 6% e punte fino al 10% a un chilometro dal traguardo. Per la cronaca, si tratterà di un Gpm di seconda categoria e questo ci dice in modo chiarissimo che sarà una cronometro davvero difficile oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA