Diretta Gubbio Virtus Verona/ Streaming video e tv: sfida salvezza (Serie C)

Gubbio Virtus Verona, diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione Aia di Bari, andrà in scena alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019. L’appuntamento è fissato presso lo stadio Pietro Barbetti della città umbra nella trentottesima giornata del girone B di Serie C, ultima della stagione regolare. Gubbio Virtus Verona è una partita decisiva per la salvezza, soprattutto della formazione veneta che ha infatti 38 punti in classifica contro i 41 dei padroni di casa del Gubbio. Nella scorsa giornata la Virtus Verona ha decisamente complicato la propria situazione perdendo in casa contro l’AlbinoLeffe una partita che avrebbe potuto dare ben altro volto al finale di stagione della Virtus, che invece adesso ha l’acqua alla gola e vede molto vicino il rischio dei playout. Anche il Gubbio ha perso domenica scorsa, per la precisione sul campo della Sambenedettese, tuttavia i tre punti in più della formazione umbra rendono completamente diverse le prospettive per gli uomini di Giuseppe Galderisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Gubbio Virtus Verona; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO VIRTUS VERONA

Che cosa ci dicono invece le probabili formazioni per Gubbio Virtus Verona? Gli umbri padroni di casa di Giuseppe Galderisi dovrebbero proporre il modulo 3-4-2-1: Marchegiani in porta sarà protetto dai tre difensori Espeche, Lo Porto e Maini; a centrocampo Ferretti a destra, Ricci e Davì nel cuore della mediana e Pedrelli come esterno sinistro, ecco poi nel reparto offensivo De Silvestro e Casiraghi sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Chinellato. Dall’altra parte, Luigi Fresco dovrebbe schierare la Virtus Verona con il modulo 4-3-1-2: in porta Giacomel; nella difesa a quattro da destra a sinistra Lavagnoli, Rossi, Sirignano e Manfrin, mentre a centrocampo ci attendiamo il terzetto formato da Onescu, Giorico e Casarotto. Infine l’attacco, con il trequartista Grbac alle spalle di Danti e Ferrara, le due punte.



