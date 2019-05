Diretta Imolese Monza/ Streaming video e tv: rimonta possibile? (playoff Serie C)

Imolese Monza, diretta dall’arbitro Matteo Gariglio della sezione Aia di Pinerolo, è la partita di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C che si disputa alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 22 maggio 2019, presso lo stadio Romeo Galli di Imola. Si riparte dal netto successo dell’Imolese per 1-3 sul campo del Monza: la squadra di mister Alessio Dionisi ha confermato lo status di splendida realtà di questo campionato, Imolese Monza adesso vedrà nettamente favoriti i padroni di casa che adesso potranno addirittura permettersi di perdere con due gol di scarto (a parità di reti conta il piazzamento che premia proprio l’Imolese). Il Monza, reduce da una qualificazione in extremis contro il Sudtirol, ha bisogno di un’impresa che potremmo davvero assimilare a un miracolo sportivo per gli uomini di Cristian Brocchi. Per l’Imolese forse un solo rischio, quello di pensare che tutto sia già stato fatto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Imolese Monza; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (playoff compresi) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE MONZA

Passiamo adesso a considerare le probabili formazioni per Imolese Monza. Alessio Dionisi dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con cui ha espugnato il Brianteo: Rossi estremo difensore; davanti a lui la retroguardia con Sciacca, Checchi, Carini e Fiore; a centrocampo Bensaja, Carraro e Gargiulo; ecco infine Lanini come trequartista in appoggio ai due attaccanti Mosti e Rossetti. Il Monza di Cristian Brocchi deve inventarsi qualcosa per ribaltare la situazione, ma di base prendiamo ancora il 4-3-1-2 con Guarna in porta; Lepore, Scaglia, Marconi e Anastasio nella linea a quattro della retroguardia; a centrocampo il terzetto formato da Palazzi, Armellino e Galli; infine in attacco D’Errico come trequartista alle spalle delle due punte Reginaldo e Marchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Imolese Monza in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet. Favoriti ma non di molto i padroni di casa, il segno 1 infatti è proposto a 2,40 mentre poi si sale a quota 2,90 in caso di successo esterno del Monza (segno 2) ed infine a 3,10 volte la posta in palio in caso di pareggio, naturalmente identificato dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA