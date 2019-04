Diretta Imolese Sudtirol/ Streaming video e tv: sfida per il terzo posto (Serie C)

Imolese Sudtirol, partita diretta dal signor Alessandro Di Graci, si gioca alle ore 18:30 di domenica 28 aprile: siamo nella 37^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 e per gli ultimi due turni vige la contemporaneità delle sfide girone per girone. Qui, a proposito, siamo nel girone B: reduce dal pareggio sul campo della Fermana, il secondo nelle ultime tre partite, l’Imolese ha confermato il suo terzo posto che in questo momento la porterebbe a giocare direttamente la fase nazionale dei playoff, con vantaggio sulla Feralpisalò grazie alla doppia sfida diretta. Il Sudtirol è la squadra che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla neopromossa romagnola: gli altoatesini puntano lo stesso obiettivo già raggiunto lo scorso anno e in questo senso potrebbero pagare a caro prezzo il sorprendente ko interno contro il Renate, che ha spezzato una serie di cinque risultati utili. Vincendo oggi però arriverebbe l’aggancio e il virtuale sorpasso, visto che all’andata è finita pari; dunque aspettando la diretta di Imolese Sudtirol possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Sudtirol non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE SUDTIROL

Per Imolese Sudtirol Alessio Dionisi prepara il consueto 4-3-1-2 ma dovrebbe operare qualche modifica rispetto a sabato scorso: Gargiulo è pronto a riprendersi una maglia a centrocampo strappandola a Bensaja, e giocando dunque al fianco di Carraro con Valentini che sarà l’altra mezzala. Nicola Mosti agirà sulla trequarti supportando Lanini e Rossetti; in difesa invece la coppia centrale dovrebbe essere formata da Checchi e Carini, Boccardi e Sciacca i due laterali mentre in porta andrà come sempre Gian Maria Rossi. Il Sudtirol si presenta al Galli senza Vinetot, assenza pesante per Paolo Zanetti che lo dovrebbe sostituire con Casale; Tait e Fabbri sugli esterni, Pasqualoni completerà la difesa a protezione del portiere Nardi. A centrocampo Fink e Tommaso Morosini sono confermati come interni, Berardocco invece cerca spazio in mezzo e potrebbe prendere il posto di De Rose; davanti dovremmo vedere ancora il tridente con Lunetta e Turchetta (o De Cenco) a supporto di Niccolò Romero.



