Diretta Inter Chievo/ Streaming video e tv: Spalletti deve solo vincere (Serie A)

Inter Chievo, che sarà diretta dal signor Valeri, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 13 maggio: il Monday Night chiude il programma della 36^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019, ed è una sfida con interessi di classifica solo per i nerazzurri. Avendo pareggiato le ultime tre partite, la banda di Luciano Spalletti non è riuscita a fare il passo decisivo per blindare la qualificazione in Champions League; ha bisogno di ritrovare certezze pur partendo da una posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre avversarie, e ha una bella occasione da sfruttare contro un Chievo che da tempo conosceva il suo destino, ovvero quello di tornare in Serie B. La retrocessione sarebbe arrivata anche senza i 3 punti di penalizzazione; alcune partite di orgoglio giocate dai veneti sono state spazzate via dallo 0-4 interno incassato dalla Spal, a conferma non solo di come le motivazioni possano contare tanto ma anche del valore di una rosa che non è mai stata competitiva per la salvezza. Aspettando allora il calcio d’inizio di Inter Chievo, possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco di San Siro, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Chievo verrà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire questo Monday Night di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CHIEVO

Inter Chievo sarà affrontata da Luciano Spalletti senza gli squalificati D’Ambrosio e Brozovic; out anche De Vrij e Vecino, dunque in difesa vedremo Cédric Soares e Miranda a completare un reparto che, schierato davanti ad Handanovic, prevede ovviamente Skriniar e Asamoah. Al centro del campo la coppia dovrebbe essere formata da Gagliardini e Borja Valero; Nainggolan davanti a loro nella posizione di trequartistq, come sempre i due esterni non cambiano e sono Politano a destra e Perisic a sinistra. Da valutare invece il ruolo di prima punta: se la giocano come sempre Icardi e Lautaro Martinez, con l’ex capitano favorito. Nel Chievo mancano invece Rossettini e Schelotto, oltre a Dioussé: Mimmo Di Carlo potrebbe presentarsi a San Siro con tante seconde linee in campo, verosimilmente sarà un 3-4-1-2 con Andreolli, Bostjan Cesar e Federico Barba davanti al portiere Semper e con due laterali come Depaoli e Jaroszynski che avanzeranno il loro raggio d’azione in mediana, dove Nicola Rigoni e Hetemaj sono favoriti su Piazon e Kiyine. Il trequartista sarà ancora il giovane Vignato, che in questo finale di stagione sta avendo tanto spazio e ha anche trovato il gol; davanti a lui Meggiorini e Stepinski sono insidiati da Grubac, potenziale titolare per il Monday Night.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per Inter Chievo indicano nei nerazzurri i netti favoriti: il valore posto sul segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale infatti 1,14 volte la somma messa sul piatto, contro il 18,00 che accompagna il successo esterno e sarebbe chiaramente un grande colpo. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi consentirebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 8,50 volte quanto puntato.



