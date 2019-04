Diretta Inter Genoa Primavera/ Streaming video e tv: nerazzurri favoriti

Inter Genoa Primavera, diretta dall’arbitro Francesco Luciani della sezione Aia di Roma 1, è una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. L’appuntamento è fissato per le ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 aprile 2019. Inter Genoa Primavera vedrà scendere in campo due formazioni che hanno obiettivi ed orizzonti ben diversi, come indica un semplice sguardo alla classifica che ci indica l’Inter al secondo posto con 50 punti e il Genoa invece con appena 28 punti e di conseguenza pienamente coinvolto nella lotta salvezza. I nerazzurri, che indossano sul petto lo scudetto essendo i campioni d’Italia in carica, settimana scorsa hanno vinto per 0-2 sul campo del Napoli e puntano a chiudere la stagione regolare nelle prime due posizione, che garantiranno l’accesso immediato alle finali scudetto senza passare dai playoff. Il Genoa invece arriva da una sconfitta a Palermo e vorrebbe evitare i playout per salvarsi senza dover passare dagli scomodi spareggi: fare punti oggi in casa inter non sarà per nulla facile, ma sarebbe un bel passo avanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Inter Genoa Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 13.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA PRIMAVERA

Diamo infine uno sguardo anche alle probabili formazioni verso Inter Genoa Primavera. Armando Madonna potrebbe proporre i nerazzurri secondo il modulo 4-3-3: in difesa davanti a Dekic ecco la linea a quattro formata da Zappa, Ntube, Nolan e Corrado da destra a sinistra. Nel terzetto di centrocampo invece i possibili titolari sono Roric, Pompetti e Schirò, infine ampia scelta in attacco, con l’ipotesi tridente formato da Merola e Colidio ai fianchi della prima punta Esposito. La replica del Genoa di Carlo Sabatini dovrebbe invece prevedere il 4-3-1-2: Russo in porta, Piccardo terzino destro, Dumbravanu e Zanoli difensori centrali e Adamoli a sinistra; in mediana il terzetto con Zvekanov, Rovella e Karic, ecco poi Schafer trequartista in appoggio alle due punte, che dovrebbero essere Bianchi e Micovschi.



