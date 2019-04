Diretta Inter Juventus/ Streaming video DAZN: ecco il derby d’Italia! (Serie A)

Inter Juventus sarà diretta dal signor Guida, e si gioca sabato 27 aprile alle ore 20.30: sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Classico “derby d’Italia” con i nerazzurri che ospitano i bianconeri che hanno conquistato il loro ottavo scudetto di fila, il trentacinquesimo della storia juventina, con cinque giornate d’anticipo. Eguagliato il record dell’Inter del 2007, che conquistò il titolo alla trentatreesima giornata; dopo l’amara eliminazione in Champions League, la Juventus punta a chiudere nel migliore dei modi una stagione comunque trionfale in campionato e virtualmente potrebbe ancora eguagliare il record di punti (102) centrato dalla stessa squadra bianconera (con Antonio Conte) nel 2014, altro traguardo potenziale per una squadra che almeno in patria ha infranto ogni primato. L’Inter è chiamata invece a difendere il terzo posto e i cinque punti di vantaggio su Milan e Atalanta, per garantirsi quella che sarebbe la seconda partecipazione consecutiva alla fase a gironi di Champions League; forse in estate la società nerazzurra pensava di lottare per lo scudetto ma così non è andata, adesso bisogna chiudere per l’obiettivo secondario e in questo senso il pareggio interno contro la Roma ha frenato la banda di Luciano Spalletti pur rappresentando un risultato positivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Inter Juventus sarà una sfida trasmessa in esclusiva per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet; non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS

Aspettando la diretta di Inter Juventus, andiamo leggere le probabili formazioni di questa appassionante sfida, provando a indovinare quali saranno le scelte di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1 impostato dall’allenatore di Certaldo, schierati con Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Borja Valero, Vecino, Perisic, Politano, Nainggolan, Icardi. Risponderà la Juventus di Allegri con il suo tradizionale 4-3-3 e questo undici titolare: Szczesny, De Sciglio (forse preferito a Joao Cancelo), Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Bentancur, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorita l’Inter per la vittoria interna contro la Juventus. Vittoria in casa quotata 2.37 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.30 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 2.90 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.10 per l’over 2.5 e di 1.67 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



