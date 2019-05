Diretta Inter Torino Primavera/ Streaming video: Madonna vuole il pass per le finali

Inter Torino primavera, diretta dall’arbitro Francesco Carrione, sabato 11 maggio 2019 alle ore 13.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato Primavera 1. I nerazzurri sono passati sul campo del Chievo nell’ultimo turno di campionato, consolidando il secondo posto e portandosi a -5 dall’Atalanta capolista, anche se a due giornate dalla regular season l’assalto al primato sembra ormai fuori portata. Il Torino è reduce proprio da un pareggio in casa contro l’Atalanta, un buon passo avanti considerando la qualità dell’avversario ma che non ha permesso ai granata di operare il sorpasso ai danni della Roma al terzo posto in classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Inter Torino primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 60 di Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito sportitalia.com e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Inter Torino primavera, nella 28^ giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri schierati con un 4-3-1-2 dal tecnico Armando Madonna con questo undici titolare: Dekic; Zappa, Ntube, Rizzo, Corrado; Gavioli, Pompetti, Roric; Schiro; Colidio, Salcedo Mora. Risponderà il Torino con un 4-3-1-2 disegnato dall’allenatore Federico Coppitelli e questa formazione: Gemello; Gilli, Singo, Sportelli, Michelotti; Cuoco, Onisa, De Angelis; Kone; Rauti, Millico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA