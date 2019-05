Diretta Internazionali d’Italia 2019/ Djokovic Del Potro streaming video e tv

La giornata di giovedì agli Internazionali d’Italia 2019 è già passata alla storia: tutti coloro che hanno vinto i match di secondo turno sono poi stati impegnati negli ottavi, prendendosi una pausa di tre ore (cinque nella migliore delle ipotesi) e poi tornando in campo, sotto un cielo di Roma finalmente azzurro e privo di nuvole, per recuperare un mercoledì interamente dominato dalla pioggia. Venerdì 17 maggio si riparte alle ore 12:00, la direzione del torneo si è rimessa in pari e dunque al Foro Italico vivremo i quarti nei tabelloni Atp e Wta. A questo punto gli Internazionali d’Italia 2019 rischiano di essere determinati dalle capacità di recupero da parte dei singoli giocatori: se non altro tutti quelli arrivati a questo punto hanno dovuto giocare nelle stesse condizioni. Il programma odierno non prevede più italiani: Fabio Fognini è stato l’ultimo a cadere, contro Stefanos Tsitsipas che dunque ritrova Roger Federer. L’altro big match è quello tra Novak Djokovic e Juan Martin Del Potro, torna in campo anche il campione in carica Rafa Nadal per una giornata che si prospetta entusiasmante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019: LA GIORNATA DI VENERDì

Agli Internazionali d’Italia 2019 torna a giocare Rafa Nadal: una sfida non scontata per il campione in carica, che se la deve vedere con il connazionale Fernando Verdasco capace di eliminare in serie Dominic Thiem e Karen Khachanov, battuti nella stessa giornata per una sorta di impresa. Mai scherzare con il veterano madrileno quando si tratta di terra rossa; a Roma ritroviamo anche Novak Djokovic, e anche il numero 1 Atp rischia grosso se le condizioni fisiche di Juan Martin Del Potro saranno tali da permettergli di resistere a un giovedì in cui si è sbarazzato di David Goffin e Casper Ruud, ma che è amato al Foro Italico come nel resto del mondo e sa di potersela giocare. Nel venerdì dedicato alle donne, per quanto abbiamo detto prima, rischia grosso Kiki Bertens: l’olandese, campionessa a Madrid e nuova numero 4 Wta, è andata ad un passo dall’eliminazione contro la diciassettenne Amanda Anisimova e, poichè anche Carla Suarez Navarro l’ha fatta sudare in seguito, ha giocato due partite ai tre set nella stessa giornata. Ha invece dominato la numero 1 Naomi Osaka, che dunque avrà la possibilità di prendersi la semifinale di un Premier V riscattando un post-Australian Open non esattamente all’altezza del suo ranking: sarà una grande partita, uno spettacolo degno di un quarto di finale sulla terra di Roma. L’altro match da seguire è quello tra Victoria Azarenka, che ha fatto fuori la bicampionessa in carica Elina Svitolina, e la numero 4 del seeding Karolina Pliskova, che non sta esprimendo il suo miglior tennis ma resta pur sempre una minaccia.



