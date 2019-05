Diretta Internazionali d’Italia 2019/ Nadal Tsitsipas streaming video e tv, orario

La diretta degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis a Roma ci proporrà oggi, 18 maggio, un sabato di grande tennis con il torneo sulla terra rossa del Foro Italico della nostra capitale, che è un evento di spicco del calendario internazionale, Masters 1000 per quanto riguarda il circuito maschile Atp e Premier 5 invece in campo femminile Wta. Tra gli appuntamenti di oggi avremo indicativamente alle ore 14.30 la prima semifinale maschile tra Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas. Sfida di lusso tra il campione spagnolo e il rampante greco, che è già rivale durissimo per chiunque, soprattutto sulla terra rossa che però è pure naturalmente il “giardino” di Nadal. Ieri i due hanno vissuto un venerdì non troppo faticoso: Tsitsipas ha vinto contro Roger Federer senza nemmeno scendere in campo grazie al ritiro del campione svizzero, Nadal dal canto suo non ha dovuto faticare molto per battere il connazionale Fernando Verdasco in un derby spagnolo che sostanzialmente non ha avuto storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Duplice appuntamento per la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2019: il torneo maschile è infatti trasmesso sulla televisione satellitare – canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente 201 e 204 del decoder – mentre quello femminile è visibile sulla web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del televisore, ma nelle sue fasi decisive anche su Sky. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go per quanto riguarda gli abbonati alla televisione satellitare, mentre con riferimento a SuperTennis bisognerà visitare, sempre senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019: RISULTATI E CONTESTO

Continuando a presentare Nadal Tsitsipas, grande prima semifinale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis a Roma, è doveroso tornare ancora su quanto è successo nei giorni scorsi. Giovedì Stefanos Tsitsipas era stato il giustiziere degli italiani, perché nel giro di poche ore aveva eliminato prima il giovanissimo Jannik Sinner e poi Fabio Fognini in una giornata caratterizzata dal doppio turno per tutti dopo il giorno di stop per pioggia mercoledì. In compenso il greco ha riposato ieri, quando non è nemmeno dovuto scendere in campo contro Roger Federer, perché per il campionissimo svizzero sono state troppo dure le due partite giocate in poche ore giovedì, che hanno presentato il conto al fisico di un giocatore nato nel 1981. Quanto a Rafa Nadal, lo spagnolo giovedì ha vissuto una giornata memorabile, vincendo 6-0 6-1 contro il francese Jeremy Chardy e poi 6-1 6-0 contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, dunque le due partite non hanno lasciato troppe tossine nelle gambe di Rafa. La dimostrazione è arrivata ieri pomeriggio, quando Nadal ha vinto 6-4 6-0 il derby spagnolo con Fernando Verdasco, soffrendo solamente nella parte iniziale del primo set.



© RIPRODUZIONE RISERVATA