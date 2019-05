Diretta Internazionali d’Italia 2019/ Roma, Fognini Albot: Federer vola agli ottavi

Roger Federer irrompe agli ottavi degli Internazionali d’Italia 2019: una vittoria netta quella dello svizzero, che si libera di Joao Sousa con il risultato di 6-4 6-3 e prenota un match – che sarà giocato già questa sera – contro Borna Coric, uno dei pochi tennisti che a Roma avevano già superato il secondo turno. Per l’elvetico continua dunque la rincorsa al primo titolo al Foro Italico; nel frattempo Rafa Nadal ha dominato il primo set contro Jeremy Chardy (6-0) e ha già preso un break di vantaggio nel secondo, da vedere se riuscirà a chiudere senza soffrire e soprattutto risparmiando qualche utile minuto per la prossima sfida, che lo vedrà dall’altra parte della rete rispetto a Nikoloz Basilashvili. Intanto è fuori Dominic Thiem, che ha perso in rimonta contro Fernando Verdasco: il veterano spagnolo è sempre una grande minaccia quando si tratta di giocare sulla terra rossa. Ora stanno per fare il loro ingresso in campo David Goffin e Juan Martin Del Potro, ma dobbiamo registrare l’eliminazione di Marin Cilic per mano di Jan-Lennard Struff, altro giocatore da non sottovalutare e in forte crescita. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BERRETTINI SCHWARTZMAN

Duplice appuntamento per la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2019: il torneo maschile è infatti trasmesso sulla televisione satellitare – canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente 201 e 204 del decoder – mentre quello femminile è esclusiva della web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del televisore. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go per il torneo Atp, mentre con riferimento alle sfide del tabellone Wta bisognerà visitare, sempre senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019: SCHWARTZMAN AGLI OTTAVI

I primi risultati in arrivo dalla giornata agli Internazionali d’Italia 2019 ci dicono che Diego Schwartzman sarà il prossimo avversario di Matteo Berrettini: l’argentino si è liberato con un netto 7-6 6-1 di Albert Ramos-Vinolas e sarà un cliente difficile per l’azzurro, che potrà contare sul pubblico della sua Roma ma certamente si troverà di fronte un giocatore assolutamente competitivo sulla terra. Al momento Roger Federer, che fa il suo esordio nel torneo, sta conducendo una partita “classica” contro Joao Sousa: partenza di studio e break nel sesto gioco per andare a comandare e cominciare a impostare la corsa verso la vittoria. In campo anche Rafa Nadal che sta per iniziare la sua partita contro Jeremy Chardy; nel tabellone femminile è stata splendida la sfida tra Kiki Bertens e Amanda Anisimova, la campionessa di Madrid è sfuggita alla sconfitta contro la giovanissima americana battendola per 6-2 4-6 7-5, ma ha rischiato davvero tanto. Crollo totale di Sloane Stephens, che aveva in mano la vittoria su Johanna Konta ma ha confermato le sue difficoltà attuali: la britannica vola agli ottavi con il risultato di 6-7 6-4 6-1, dominando il terzo set. Cosa fatta anche da Garbine Muguruza che fa fuori Danielle Collins, e da Naomi Osaka che con un doppio 6-3 su Dominika Cibulkova si prende il terzo turno. (agg. di Claudio Franceschini)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019: C’E’ THIEM VERDASCO

Finalmente agli Internazionali d’Italia 2019 si gioca: dopo il mercoledì totalmente cancellato per pioggia sono iniziate, come già detto con un’ora di anticipo rispetto al solito programma, le prime partite. Nel tabellone femminile sono tanti i match che si stanno disputando: tra questi scopriamo che Kiki Bertens sta dominando su una Amanda Anisimova che comunque si difende nel secondo set, mentre Sloane Stephens ha strappato il primo (al tie break) a Johanna Konta, mentre Danielle Collins sta provando a pareggiare il conto dei parziali con Garbine Muguruza e la numero 1 Naomi Osaka per il momento non ha alcun problema contro la slovacca Dominika Cibulkova. Due invece le partite nel torneo Atp: Dominic Thiem ha ottenuto un 6-4 nel big match contro Fernando Verdasco che già al primo turno aveva vinto in rimonta ed è sempre un cliente complicatissimo sulla terra, tie break ok (7-5) per Diego Schwartzman contro Albert Ramos-Vinolas in un’altra sfida tra due specialisti di questa superficie. Vedremo allora come andranno le cose nel proseguimento di queste belle sfide a Roma. (agg. di Claudio Franceschini)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019: SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere una nuova giornata nella diretta degli Internazionali d’Italia 2019: la grande speranza è che il tempo sia clemente e permetta di giocare regolarmente, tanto più che per il fine settimana le previsioni non sembrano essere buone e dunque ci potrebbe essere uno slittamento delle semifinali e della finale. Il secondo turno che si completa giovedì ci presenta il ritorno in campo di Jannik Sinner: il bolzanino, dopo la straordinaria vittoria su Steve Johnson, è diventato immediatamente un personaggio tra i più cercati al Foro Italico e in questo senso gli ha fatto bene questa pausa anche forzata di tre giorni, in modo che abbia potuto prendere consapevolezza di quanto fatto e scaricato un po’ di adrenalina. Nessuno si aspetta (o pretende) realmente che Sinner arrivi alle fasi conclusive del torneo di Roma, ma certamente avendo visto di cosa è capace adesso l’asticella delle aspettative si è alzata. Contro il numero 8 Atp Stefanos Tsitsipas dovrà essere bravo lui a mantenere la calma, sapendo di dover fare la sua partita e che se dovesse arrivare una vittoria sarebbe tutto di guadagnato; vedremo allora come andranno le cose, adesso la parola passa ai campi degli Internazionali d’Italia 2019 dove finalmente (è proprio il caso di dirlo) si torna a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

I PROTAGONISTI DI OGGI

Agli Internazionali d’Italia 2019 il programma di giovedì 16 maggio, con inizio dei match alle ore 10:00 per recuperare qualcosa rispetto a mercoledì, ricalca di fatto quello del giorno precedente: giornata maledetta infatti quella che abbiamo vissuto ieri, la pioggia che su Roma si era già abbattuta nella serata di mercoledì non ha dato tregua e, senza vento a spazzare le nuvole, la direzione ha più volte posticipato le gare in calendario fino a cancellarle. Dunque siamo ancora al secondo turno: il ritardo può chiaramente diventare un problema visto che fra tre giorni è prevista la finale, e che per arrivarci bisognerà giocare ancora quattro partite. Questo ovviamente significa due cose: o spostare l’ultimo atto dei due tabelloni al lunedì oppure rendere necessario che alcuni tennisti scendano in campo due volte lo stesso giorno, cosa che per esempio era toccata a Matteo Berrettini a Monaco, non più tardi di due settimane fa. E dunque, mentre aspettiamo la diretta degli Internazionali d’Italia 2019, andiamo a vedere quello che ci attende oggi ricapitolando la situazione al Foro Italico.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019: LA GIORNATA DI GIOVEDì

La giornata di giovedì per gli Internazionali d’Italia 2019 prevede dunque la partita di Fabio Fognini: non è andata benissimo al sanremese – che dovrà giocare contro Radu Albot – che avendo disputato il primo turno lunedì sera avrebbe comunque goduto di un giorno di riposo; Jannik Sinner invece sta ancora aspettando di sfidare Stefanos Tstispas da quella magica domenica in cui ha battuto Steve Johnson: la direzione del torneo di Roma lo aveva già piazzato sul mercoledì e la sua partita è stata una delle prime a “saltare” nel primo pomeriggio, quando si è ritoccato il programma di alcuni campi provando a comprimerlo e recuperare il tempo perduto. Tra gli italiani dovrebbe giocare anche il già citato Matteo Berrettini: il suo match contro Diego Schwartzman era già in programma giovedì e potrebbe ancora rientrare nel calendario odierno. Aspetta l’esordio il campione in carica Rafa Nadal, che avrà il suo secondo turno contro Jeremy Chardy; e così anche Roger Federer, che avrebbe dovuto aprire mercoledì la sessione mattutina sul centrale e invece è stato rimandato a oggi. In campo femminile si deve ancora svelare Simona Halep, la finalista al Madrid Open che potrebbe riprendersi il primo posto del ranking Wta a scapito di Naomi Osaka, lei pure impegnata nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 contro Dominika Cibulkova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA