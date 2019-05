Diretta Internazionali d’Italia 2019/ Roma, Berrettini Zverev streaming video e tv

Agli Internazionali d’Italia 2019, nella giornata di martedì 14 maggio – inizio dei match alle ore 11:00 – si completano le sfide del primo turno ed è il giorno di Andrea Basso: è stato lui a vincere il torneo delle prequalificazioni battendo Jannik Sinner, che tanto ha fatto parlare di sè con il primo turno vincente su Steven Johnson a nemmeno 18 anni. Basso, allenato da Diego Nargiso, ha davanti a sè una sfida decisamente più ostica: il sorteggio lo ha abbinato alla testa di serie numero 9 Marin Cilic, un signore che ha in bacheca uno Slam e in finale Major ci è arrivato tre volte, e che dunque parte clamorosamente favorito. I miracoli tuttavia possono sempre accadere: Sinner ha tracciato la via, questo incrocio di Basso è decisamente un’altra cosa rispetto al connazionale ma chissà che il pubblico di Roma, assiepato sulle tribune del Foro Italico, non possa dare una mano determinante al nostro ragazzo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Duplice appuntamento per la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2019: il torneo maschile è infatti trasmesso sulla televisione satellitare – canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente 201 e 204 del decoder – mentre quello femminile è esclusiva della web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del televisore. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go per il torneo Atp, mentre con riferimento alle sfide del tabellone Wta bisognerà visitare, sempre senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019: LA GIORNATA DI MARTEDì

La diretta degli Internazionali d’Italia 2019 dovrebbe presentarci il ritorno in campo di due italiani come Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ovviamente salvo variazioni dovute al maltempo o anche solo a match più lunghi del previsto: abbiamo già parlato del diciassettenne bolzanino, che ha sconfitto Steve Johnson al primo turno e adesso incrocia nientemeno che Stefanos Tsitsipas, vale a dire il finalista del Madrid Open che è già ampiamente nella Top Ten del ranking Atp e minaccia di dominare il circuito, dotato di un gioco che lo rende particolarmente temibile anche sulla terra. Per Berrettini, che domenica si era liberato di Lucas Pouille continuando nel suo percorso di crescita, l’avversario non è certo più morbido: d’accordo che in questo 2019 i risultati di Alexander Zverev sono ancora poco brillanti, ma il tedesco del 1997 ha giocato le ultime due finali qui a Roma. La prima l’ha vinta battendo nientemeno che Novak Djokovic, la seconda ce l’aveva in mano prima che la pioggia scendesse dal cielo a dare una mano a Rafa Nadal. Sicuramente i due italiani non partono favoriti nelle partite del secondo turno agli Internazionali d’Italia, ma l’aria del Foro Italico può essere “strana” e giocare a loro favore: non resta che mettersi comodi e stare a vedere se sarà davvero così che andranno le cose…



