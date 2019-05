Diretta Internazionali d’Italia 2019 Roma/ Djokovic Nadal e Konta Pliskova in finale

Quale finale migliore per gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma se non Djokovic-Nadal? L’ultimo atto sulla terra rossa del Foro Italico vedrà l’uno contro l’altro i due che sulla carta hanno le migliori credenziali per arrivare al Roland Garros e alzare il trofeo davanti al pubblico di Parigi. Prima, però, toccherà al Campo Centrale del Foro Italico gustarsi uno spettacolo che per quante volte si riproponga non perde mai il fascino che solo le grandi sfide sanno assicurare, l’attesa che solo gli eventi unici sanno generare. E allora chi parte favorito? Se dovessimo valutare l’andamento del torneo romano sarebbe senza dubbio Rafa Nadal il grande favorito della vigilia: per strada non ha lasciato nemmeno un set e anche in semifinale contro il talento ormai emerso – non più emergente – Stefanos Tsitsipas ha dimostrato di aver recuperato la condizione migliore in dopo le cocenti eliminazioni subite nei tornei precedenti sul rosso. Diverso il discorso per Nole Djokovic: il serbo arriva sicuramente più stanco alla finale contro il maiorchino: sulla sua strada, tra quarti di finale e semi, ha dovuto lottare non poco contro due coriacei argentini come Del Potro e Schwartzman. Ora avrà la forza per prendersi lo scalpo di Nadal?

INTERNAZIONALI D’ITALIA, LA FINALE FEMMINILE KONTA-PLISKOVA

Saranno Johanna Konta e Karolina Pliskova a contendersi la corona di regina di Roma nella finale del torneo Wta in programma oggi, domenica 19 maggio, alle ore 13 sul Campo Centrale del Foro Italico. Dopo Elina Svitolina sarà una giocatrice britannica o una ceca a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro degli Internazionali d’Italia. Una sfida, quella della finale odierna, che sarebbe stata difficile da pronosticare soltanto pochi giorni fa vista la scarsa attitudine delle due tenniste alla terra rossa. Ma se la caratura di Pliskova è quella di una giocatrice abituata ad arrivare spesso nelle ultime fasi dei tornei a cui prende e parte e che negli ultimi anni ha dimostrato di poter far male anche su questa superficie, lo stesso non si può dire per Konta. La britannica quest’anno ha sì ottenuto una finale in Marocco, sulla terra di Rabat, ma era difficile immaginare ad esempio che riuscisse a rendersi protagonista di una rimonta come quella firmata in semifinale contro una specialista come Kiki Bertens. Il suo gioco è più brillante di quello di Pliskova, che dalla sua può vantare una concretezza che le ha consentito ad esempio di avere la meglio di una Sakkari (colei che ha battuto Konta in finale in Marocco) sprecona in semifinale. Cosa avrà la meglio? Lo slancio della Konta o la solidità di Pliskova?

INTERNAZIONALI D’ITALIA, DIRETTA TV: FINALE MASCHILE DJOKOVIC-NADAL

La finale femminile tra Johanna Konta e Karolina Pliskova avrà inizio sul Campo Centrale a partire dalle ore 13 di oggi, domenica 19 maggio, meteo permettendo. Il match verrà trasmesso sia su Sky Sport Uno HD, canale 201 della piattaforma satellitare, sia su Supertennis, canale 224 del decoder o 64 del digitavle terrestre. La finale maschile tra Novak Djokovic e Rafa Nadal non avrà inizio prima delle ore 16, ancora una volta sul Campo Centrale del Foro Italico. Pure in questo caso gli appassionati potranno scegliere se seguire la diretta dell’evento con la telecronaca di Sky Sport Uno HD o con quella di Supertennis. Chi non fosse a casa davanti al televisore ma volesse seguire le due finali potrà optare per lo streaming, disponibile agli abbonati Sky grazie alla piattaforma Sky go visibile su tutti i dispositivi mobili e per tutti sul sito www.supertennis.tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA