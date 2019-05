Diretta Internazionali d’Italia 2019/ Roma streaming video e tv: Nadal favorito?

Agli Internazionali d’Italia 2019 si giocano le partite del primo turno, che è iniziato ieri: come da tradizione il torneo di tennis Master 1000 – mentre per le donne è un Premier V – è scattato la domenica, quando di fatto si doveva chiudere ancora l’appuntamento a Madrid. Il calendario del tennis sta diventando fitto e dunque è consuetudine attuale incrociare gli eventi; si sfrutta il fatto di avere i big impegnati nei giorni seguenti l’apertura, godendo del bye, e si accomodano eventualmente i calendari di conseguenza. A Roma dunque si gioca, con inizio alle ore 11:00 e il Foro Italico che si prepara ad un altro spettacolo: per l’appunto dovremo aspettare per vedere i migliori giocatori, ma già queste prime giornate saranno davvero intense.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Internazionali d’Italia 2019 è come sempre garantita da due emittenti: il torneo maschile è infatti esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno gustarlo su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre le partite del torneo femminile saranno in chiaro per tutti sulla web-tv SuperTennis. Con l’applicazione Sky Go e il sito www.supertennis.tv potrete anche seguire queste partite di Roma in diretta streaming video, sfruttando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

La buona notizia agli Internazionali d’Italia 2019 è che Roger Federer ci sarà: dopo aver perso nei quarti di Madrid, contro Dominic Thiem, lo svizzero si era detto dubbioso o più che altro aveva detto di dover ancora decidere nel merito se andare a Roma o meno. Alla fine ha sciolto le riserve: potrebbe aver influito il fatto di non aver mai vinto questo Master 1000 e dunque di voler aggiungere, prima di un ritiro non ancora annunciato (ma che potrebbe essere improvviso) un altro trofeo alla sua sterminata e strabiliante bacheca. Il favorito al Foro Italico è complicato da definire: Rafa Nadal è il campione in carica e su questi campi ha dominato come sul resto del mondo in terra rossa, ma lo spagnolo si presenta agli Internazionali d’Italia 2019 senza aver vinto un singolo titolo in questa stagione e dunque anche psicologicamente in difficoltà. Gli altri, da Novak Djokovic allo stesso Thiem passando per Stefanos Tsitsipas, sono in agguato; complicatissimo stabilire invece il power ranking nel tabellone femminile, dove davvero potrebbe succedere di tutto con tante giocatrici che si disputano la vittoria. Staremo allora a vedere: dopo la giornata interlocutoria della domenica si gioca sul serio, non vediamo l’ora di stare a vedere quello che succederà nella diretta degli Internazionali d’Italia 2019!



