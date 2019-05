Diretta Internazionali d’Italia 2019/ Roma streaming video e tv, orario (tennis)

Gli Internazionali d’Italia 2019 scattano domenica 12 maggio, alle ore 11:00, e dunque Roma si colora di rosso come la terra dei campi del Foro Italico. Si gioca un torneo che è un altro Master 1000 per il circuito maschile, mentre per le donne siamo in un Premier V che viene comunque onorato da tutte le big, non fosse altro per la straordinaria location dentro e fuori dal campo. A Roma infatti c’è un appuntamento con storia e cultura, ma anche con una città meravigliosa e tanto buon cibo: per questo motivo nella diretta degli Internazionali d’Italia 2019 vedremo all’opera tanti campioni e campionesse del tennis mondiale. Tra questi, anche tanti italiani: non Camila Giorgi che per i problemi al polso ha nuovamente dato forfait, ma altri rappresentanti azzurri che sperano naturalmente di fare strada e ritagliarsi qualche bella soddisfazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Duplice appuntamento per la diretta tv degli Internazionali d’Italia 2019: il torneo maschile è infatti trasmesso sulla televisione satellitare – canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente 201 e 204 del decoder – mentre quello femminile è esclusiva della web-tv federale SuperTennis, al numero 64 del televisore. Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video: basterà attivare l’applicazione Sky Go per il torneo Atp, mentre con riferimento alle sfide del tabellone Wta bisognerà visitare, sempre senza costi aggiuntivi, il sito www.supertennis.tv.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019: I PARTECIPANTI

Nel presentare la prima giornata degli Internazionali d’Italia 2019 parliamo anche dei campioni in carica: Rafa Nadal ha vinto a Roma per otto volte e nell’ultima edizione ha battuto in finale Alexander Zverev, che nella capitale d’Italia si era rivelato al mondo a 20 anni appena compiuti. Ci sono quattro titoli per Novak Djokovic mentre a Roma non ha mai vinto Roger Federer, che ha raggiunto la finale in quattro occasioni ma è sempre stato sconfitto. Back to back invece per Elinsa Svitolina, che è riuscita a frenare il dominio di Serena Williams e Maria Sharapova: statunitense e russa avevano vinto le sei edizioni precedenti (tre a testa) ma curiosamente non si erano mai affrontate in finale. Oggi l’ucraina si presenta agli Internazionali d’Italia non troppo in forma e con un’eliminazione al primo turno del Madrid Open: difficile che possa confermarsi sul trono, nel caso però diventerebbe la prima a centrare una tripletta dai tempi in cui la spagnola Conchita Martinez, tra il 1993 e il 1996, fece addirittura poker perdendo una quinta finale consecutiva.



