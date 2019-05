Diretta Italia Austria U18/ Streaming video e tv: ultimo test stagionale (amichevole)

Italia Austria U18, in diretta dallo stadio di Codroipo, in provincia di Udine, alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 8 maggio 2019, è l’ultimo test della stagione per gli azzurrini dell’Italia Under 18 allenati dal commissario tecnico Daniele Franceschini, che non avranno grandi eventi internazionali nelle prossime settimane, come ad esempio gli Europei in corso proprio ora per l’Under 17 oppure i Mondiali Under 20. Dopo il raduno di domenica sera, ci sono stati due giorni di lavoro presso il Centro Sportivo “De Marchi” di Pordenone e oggi ecco l’impegno di Codroipo contro i vicini austriaci che porrà fine alla stagione agonistica dell’Italia Under 18, che ad aprile aveva perso in Ungheria e dunque adesso vorrà riscattare quel passo falso per chiudere con il sorriso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Austria U18 non sarà garantita su alcun canale televisivo, dunque al momento non possiamo segnalare nemmeno una diretta streaming video a disposizione per gli appassionati di calcio giovanile. Il principale punto di riferimento per tutti coloro che vorranno seguire i nostri azzurrini saranno dunque il sito e i profili ufficiali sui social della Figc.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA U18

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Italia Austria U18, vediamo quali sono i giocatori convocati dal commissario tecnico Daniele Franceschini, che sicuramente cercherà di dare spazio a tutti o quasi nel corso del match. I due portieri sono Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan); ecco poi i difensori Leonardo Raggio (Genoa), Nicolò Armini (Lazio), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Francesco Semeraro (Roma), Fabio Ponsi (Fiorentina), Michael Ntube (Inter) e Lorenzo Colombini (Inter); a centrocampo avremo gli azzurrini Giuseppe Leone (Juventus), Davide Ghislandi (Atalanta), Luca Belardinelli (Empoli), Alessandro Sala (Milan), Nicolò Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Cortinovis (Atalanta) e Nicolò Rovella (Genoa); infine ecco come attaccanti Gianmarco Cangiano (Roma), Lorenzo Sgarbi (Napoli), Pietro Rovaglia (Chievo) e Riccardo Tonin (Milan).



