Diretta Italia Germania/ Streaming video e tv: terzo match per le azzurre (volley)

Italia Germania, in diretta dalla Stegu Arena di Opole (Polonia) oggi pomeriggio 23 maggio alle ore 17.30, segna il terzo impegno della nostra Nazionale di pallavolo femminile nella Volleyball Nations League 2019, il torneo che dall’anno scorso ha preso il posto del Grand Prix e che segna l’inizio di lunghissimi mesi ricchi di impegni per le Nazionali, in particolare le qualificazioni olimpiche e gli Europei. Siamo dunque alla terza e ultima partita della Pool 1, uno dei quattro triangolari di questa settimana, ospitato in Polonia. Italia Germania è il terzo impegno per le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti, che hanno debuttato martedì sera contro le padrone di casa e ieri pomeriggio sono invece scese in campo contro la Thailandia, oggi si completa la settimana, in attesa di giocare in casa (a Conegliano) nel prossimo raggruppamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA GERMANIA

Dobbiamo segnalare che Italia Germania non sarà visibile né in diretta tv né in diretta streaming video, dunque per seguire questa terza uscita delle azzurre nella prima settimana della Volleyball Nations League 2019 da Opole il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA ITALIA GERMANIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Germania, dobbiamo ricordare che la Volleyball Nations League è iniziata decisamente a ridosso della fine della stagione di club, tanto che giustamente per questa prima settimana non sono state chiamate da Mazzanti le giocatrici di Conegliano e Novara, che si sono giocate prima la finale scudetto e poi quella di Champions League con alterne vicende. Il calendario della pallavolo non concede tregue, nei prossimi mesi ci saranno tantissimi appuntamenti di grande prestigio e di conseguenza la Volleyball Nations League assume quasi il valore di un allenamento, senza dare troppa importanza alla posta in palio immediata. Nella prima fase si disputano una serie di quadrangolari in sedi sempre differenti – l’Italia come accennato ne ospiterà uno settimana prossima a Conegliano con Repubblica Domenicana, Stati Uniti e Serbia e più tardi un altro a Perugia con Bulgaria, Corea del Sud e Russia – e alla fine di questo giro del mondo (le azzurre giocheranno pure a Hong Kong e Ankara) sarà stilata una classifica unica che promuoverà le prime cinque più la Cina organizzatrice alle Final Six di Nanchino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA