Diretta Italia Germania U17/ Streaming video tv: azzurrini al debutto (Europei)

Italia Germania U17, in diretta dal Tallaght Stadium di Dublino questa sera, sabato 4 maggio 2019 alle ore 19.30, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi del campionato Europeo Under 17. Tedeschi e azzurri sono inseriti nel girone D con Austria e Spagna, ed esordiranno arrivando da momenti molto differenti. Lo scorso 26 marzo vincendo contro la Slovenia la selezione tedesca ha interrotto una serie di cinque partite senza vittorie, mentre l’Italia è invece reduce da sei vittorie consecutive dall’ottobre scorso ad oggi, comprese quelle contro Romania e poi anche Austria che hanno dato la qualificazione. La Germania non batte i pari età italiani dal 2012, grandi speranze sono riposte nella selezione azzurra in questa avventura continentale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Germania U17 sarà prevista in esclusiva collegandosi sul canale numero 57 di Rai Sport, col match che si potrà seguire anche tramite la diretta streaming video sul sito Raiplay e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA GERMANIA U17

Le probabili formazioni di Italia Germania U17, match che andrà in scena a Dublino, che cosa ci potrebbero dire? Ci aspettiamo i tedeschi in campo con un 4-1-4-1, giocheranno con Schreiber; Lang, Koudelka, Dardai, Netz; Tilman; Obuz, Kehl, John, Nebel; Adeyemi. Risponderà con un 4-3-3 l’Italia, schierata con Molla; Lamanna, Moretti, Pirola, Udogie; Brentan, Panada, Tongya; Cudrig, Esposito, Bonfanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi all’Italia nella sfida contro la Germania agli Europei Under 17. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 2.85, il pareggio viene quotato 3.10 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.40 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 2.10 e 1.72.



